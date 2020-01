Uomini e Donne: un ex tentatore di Temptation Island molto noto torna in studio come corteggiatore

Un ex tentatore di Temptation Island molto conosciuto è tornato a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate. Ecco di chi si tratta

Uomini e Donne: Giovanna Abate è la nuova tronista

In poco tempo nel web si è diffusa l’anticipazione che vede Giovanna Abate come la nuova tronista. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, che ovviamente non è stata scelta, è stata chiamata dalla redazione con una scusa.

La ragazza ha trovato in studio Maria De Filippi che la invitava a sedersi sulla sedia rossa illuminata da una luce speciale in mezzo al buio. Giovanna è stata molto felice della sorpresa e ha accettato di intraprendere questa nuova avventura.

Per lei in studio, nella registrazione che si è svolta sabato 25 gennaio, sono scesi tanti ragazzi. Tra loro ci sono anche due vecchie conoscenze non solo di Uomini e Donne ma anche di Temptation Island. Ecco qui di seguito nell’articolo di chi si tratta.

Torna un noto ex tentatore di Temptation Island

Il primo volto conosciuto che è andato a corteggiare Giovanna è Francesco, l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Tuttavia, Giovanna l’ha eliminato subito perché non è il suo tipo. A creare un po’ di chiacchiericcio nel web è stato, però, l’altro volto già noto al pubblico. Si tratta di Sammy, ex tentatore di Temptation Island. Vi ricordate di lui? (Continua dopo la foto)

Sammy si è avvicinato molto a Cristina Incorvaia, ex fidanzata di David. La coppia si era formata qualche mese prima nel trono over di Uomini e Donne ma David, vedendo l’avvicinamento con Sammy, ha deciso di chiedere a Cristina il confronto anticipato. Dopo aver deciso di stare ancora insieme, nei giorni successivi la coppia ha deciso di lasciarsi definitivamente.

Tuttavia, tra Cristina e Sammy non è successo nulla al di fuori della trasmissione e ora lui sta cercando nuove emozioni. Che cosa succederà con Giovanna secondo voi?

Le altre anticipazioni

Mentre Giovanna cerca di capire come affrontare il programma nella nuova veste di tronista, Sara, Carlo e Daniele stanno continuando i loro percorsi. Sara non è convinta di due dei suoi corteggiatori, ovvero Gaetano e Sonny. Li trova finti, come se seguissero un copione. Le cose vanno meglio, invece, con Matteo e Giuseppe.

Carlo è andato a riprendere Cecilia ma tra i due le cose non sono andate bene. C’è stato un grande litigio. Inoltre, lui è uscito nuovamente con Ginevra e questo ha fatto arrabbiare Daniele Dal Moro. L’ex gieffino ha deciso di eliminare la corteggiatrice dal momento che non riesce a decidere da che parte stare dopo tre settimane.