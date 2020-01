‘Ti dai troppe arie, scendi dal piedistallo…’: Avanti un altro, la cognata di Paolo Bonolis brutalmente offesa [FOTO]

Il grande successo di Avanti un altro!

Il quiz tv Avanti un altro! riesce ad ottenere un grandissimo successo a livello d’ascolti grazie ad un mix di simpatia e originalità. Infatti, oltre alle gag che vede protagonisti i due conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è possibile vedere le performance dei vari personaggi del mini-mondo.

E a proposito di questo, da qualche giorno il popolo del web si è domandato per quale ragione ancora non è apparso il famoso Alieno, interpretato magistralmente da Leonardo Tricarico. Ma nelle ultime ore un’altra colonna del game show del preserale di Canale 5 è sta menzionata, ma solo per criticarla. Di chi si tratta?

Claudia Ruggeri criticata sui social network

Da nove anni Claudia Ruggeri è un punto fermo di Avanti un altro. Nei primi tempi come professoressa mentre nelle ultime tre stagioni come presidentessa del salottino del mini-mondo. Anche lei, come i suoi colleghi possono essere chiamati dai concorrenti in gara per rispondere ad una domanda bonus. Senza ombra di dubbio la cognata di Paolo Bonolis è di una bellezza disarmante, tuttavia non a tutti piace.

Ad esempio, qualche ora fa sul profilo Instagram del quiz tv è stata condivisa una foto che mostra le bellissima Claudia. Come era prevedibile ha ottenuto tanti likes e commenti positivi. Ma non sono mancate nemmeno le critiche. Infatti qualcuno le ha scritto che è antipatica, che si da troppo arie e che dovrebbe scendere dal piedistallo. Arriverà la replica della diretta interessata?

Claudia Ruggeri raccomandata da Paolo Bonolis?

Come accennato prima, Claudia Ruggeri è la cognata del conduttore di Avanti un altro! Paolo Bonolis. Nello specifico la donna è sposata col fratello di Sonia Bruganelli, storica moglie dell’artista romano.

E proprio questa parentela acquisita spesso è stata oggetto di polemiche. In che senso? In pratica la protagonista del mini-mondo è stata accusata di lavorare sul piccolo schermo per raccomandazione da parte del cognato. Affermazioni che sono state più volte rimandate al mittente dalla stessa Ruggeri.