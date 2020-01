Grande Fratello Vip 4, Andrea Montovoli smentisce il flirt con Clizia:”Non c’è attrazione fisica”

Il Grande Fratello Vip 4 è ormai entrato nel vivo con le dinamiche del gioco che stanno venendo a galla. Gli occhi del pubblico sono puntati su Clizia Incorvaia alla quale in poche settimane sono stati attribuiti diversi flirt.

La bella infleuncer è entrata nella casa con l’intento di mettersi alle spalle la dolorosa fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. Probabilmente è più l’opinione pubblica a volerla vedere nuovamente innamorata che la stessa Clizia.

Nelle ultime ore i concorrenti del reality più longevo della televisione hanno visto una sorta di flirt tra l’influencer e Andrea Montovoli. L’attore ha dichiarato sin dall’ingresso nella casa di essere single. Tra i due ci sono stati scherzi e scambi di sguardi che hanno lasciato intendere che potesse esserci del tenero. E’ stato proprio Andrea ad intervenire sulla vicenda durante un momento di relax in compagnia di Adriana Volpe e Fernanda Lessa.

L’avventura al Grande Fratello di Andrea e Clizia

Clizia Incorvaia come detto è entrata nella casa per mettersi definitivamente alle spalle la separazione con Francesco Sarcina. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. Sulla questione è intervenuto anche Scamarcio che ha smentito ogni coinvolgimento in questa storia.

Clizia una volta dentro alla casa del Grande Fratello Vip si è messa in gioco per cercare di far conoscere il suo carattere. Sorridente e gioviale con i colleghi di avventura le sono stati rifilati diversi flirt che la diretta interessata ha smentito in un modo o nell’altro.

Diverso l’atteggiamento di Andrea Montovoli che ha dimostrato di essere un attento osservatore, capace di cogliere le caratteristiche e le peculiarità di ognuno. Negli ultimi giorni si è lasciato andare a qualche confidenza, una delle quali proprio sul suo rapporto con Clizia Incorvaia.

La smentita di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli stava chiacchierando con Adriana Volpe e Fernanda Lessa del rapporto tra l’influencer e Paolo Ciavarro. Le due concorrenti hanno, quindi, avanzato l’ipotesi di un possibile flirt tra l’attore e Clizia.

Andrea, però, ha immediatamente stoppato ogni tipo di voce. Il motivo, a suo dire è molto semplice: non ci sarebbe attrazione fisica. Nonostante abbia sottolineato che non hanno avuto la possibilità di conoscersi bene ha sottolineato che non c’è quell’empatia necessaria per iniziare una frequentazione.