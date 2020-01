‘Sei tutta da le**are…’: Francesca Cipriani bollente. Il seno esplode, si vede tutto (Foto)

Francesca Cipriani continua il suo grande successo televisivo

Francesca Cipriani è di sicuro una persona che non passa inosservata. Quest’anno la giovane abruzzese è tornata protagonista in Tv a ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’, in onda ogni martedì sera su Italia 1.

Molto amata in televisione, la show girl è anche molto seguita sui social dove ogni giorno condivide con i propri fan scatti davvero bollenti. Dopo il siparietto bollente in piscina della scorsa settimana, questa volta a scatenare i suoi follower è stato un piccolo incidente che la vista protagonista.

Lo scatto bollente sui social

Francesca Cipriani non è di sicuro una di quelle persone che non ama mettersi in mostra. Anzi dal suo abbigliamento e sopratutto dai suoi scatti pubblicati sui social è possibile vederla in tutta la sua bellezza. La show girl non ha vergogna del suo corpo ed è molto a suo agio con le proprie forme. Nello scatto in questione la vediamo al mare, precisamente sorseggiare un drink. Nulla di strano se l’opinionista non avrebbe scatenato la fantasia dei follower, facendo scivolare la spallina del costume superiore. Ecco il post.

Ovviamente, la Cipriani ha ricevuto una marea di messaggi e like e oltre agli apprezzamenti in tanti si sono rivolti in modo volgare.

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani da poco è tornata da una meravigliosa vacanza alle Bahamas. Durante i il suo soggiorno sulla splendida isola, in tanti hanno avuto modo di vedere diverse foto e clip sensuali su Instagram.

L’opinionista grazie alla sue perfetta forma fisica e alle sue forme burrose riesce a far impazzire i suoi seguaci che ogni volta si scatenano commentando le proprie immagini. La giovane non si risparmia mai e ultimamente si mostra anche senza trucco.

Questo ci fa capire quanto sia bella anche senza il suo abbondante make up. Dopo aver vinto la prima edizione de La Pupa e il Secchione, la giovane in queste settimane è tornata al fianco di Paolo Ruffini ne La Pupa e il Secchione e viceversa.