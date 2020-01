Giulio Raselli ha dato la sua opinione sul fatto che Giovanna Abate, sua ex corteggiatrice, sia diventata la nuova tronista

Uomini e Donne: Giovanna è la nuova tronista, l’opinione di Giulio Raselli

Pochi giorni fa è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Il tronista ha detto a Giovanna che il suo cuore era occupato dall’altra persona e parlando con Giulia le ha confessato di essersi innamorato di lei. La ragazza gli ha detto di sì e adesso stanno vivendo felici l’inizio della loro storia a casa dei genitori di lei in Puglia.

Per Giovanna, però, l’esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa. Maria De Filippi le ha proposto il trono e lei ha accettato con grande emozione. Giulio, tornato ad essere molto attivo sui social, non poteva non commentare l’accaduto.

L’ex tronista ha avviato la funzione delle domande su Instagram e ha detto cosa pensa del fatto che Giovanna abbia accettato di sedersi sulla sedia rossa. Giulio è stato molto pacato nel commentare. È contento che lei abbia avuto questa nuova opportunità di mettersi in gioco, di conoscere una persona che sarà più vicina a lei caratterialmente.

Le ha augurato di trovare la persona giusta e poi ha ribadito il fatto di non rimproverarsi nulla, di aver fatto un percorso da tronista pulito e sincero. Che cosa ne pensate delle sue parole?

Giulio e Giulia pronti alla convivenza

È trascorsa appena una settimana dalla scelta e Giulio e Giulia stanno già pensando di andare a convivere. Secondo loro quello che è nato è importante e la prima cosa che vogliono fare è viversi al 100%. L’ex tronista ha svelato che dopo aver trascorso una settimana dai genitori di Giulia, andranno a Valenza da lui e subito dopo a vedere delle case.

Giulio sta dedicando alla sua scelta tanto tempo, tante attenzioni e molte parole importanti. Ha detto di trovare Giulia veramente dolce, una persona che ha tanto dentro da regalare a chi le sta attorno e di non potersi staccare da lei per quanto è innamorato. Che cosa ne pensate della nuova coppia?