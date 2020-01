Rita Rusic, spuntano scatti bollenti dopo il video scandalo al Grande Fratello Vip: le foto

Rita Rusic è sicuramente una delle protagoniste più discusse della casa del Grande Fratello. Ultimamente è stata al centro del gossip per un video che sta ancora oggi circolando in rete e che la ritrae (pare) in un momento di intimità personale all’interno della casa.

Bellissima e senza peli sulla lingua, la produttrice cinematografica, consapevole della sua avvenenza, sul suo canale Instagram è solita pubblicare degli scatti che mettono in risalto la sua indubbia avvenenza. (Continua dopo la foto)

Rita Rusic, scatti su Instagram che infiammano il web

A 59 anni compiuti l’ex attrice protagonista di Attila Flagello di Dio, film girato al fianco di Diego Abatantuono, è una vera e propria bomba di sensualità e di bellezza. Fisico perfetto e curve mozzafiato, la gieffina non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani. Le sue foto, che testimoniano la sua perfezione, portano a casa boom di like e di commenti e sono in molti a complimentarsi con lei per la sua eleganza. (Continua dopo la foto)

Lo scontro con Valeria Marini al Grande Fratello Vip

In questi giorni sta tenendo banco nei programmi di intrattenimento e sulle riviste patinate lo scontro, definito dal padrone di casa del Grande Fratello Alfonso Signorini tra Rita Rusic e Valeria Marini, entrambe ex compagne di Vittorio Cecchi Gori. Le due donne si sono affrontate in diretta durante una delle ultime puntate andate in onda e non sono mancati colpi di scena.

La Rusic ha accusato la stellare showgirl di essere stata la causa della perdita di equilibrio della sua famiglia, rimproverandole anche di aver avuto un ruolo cruciale rispetto all’allontanamento del produttore dai suoi due figli, Vittoria e Mario.

Dichiarazioni che la Marini ha respinto a gran voce e con forza, ribadendo la sua estraneità a dinamiche interne e familiari. Entrambe con un carattere forte, non sono mai andate d’accordo, e le telecamere sono state l’ennesimo pretesto per ribadire quel che già si conosceva da tempo.