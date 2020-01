Nella notte è avvenuto un piccolo incidente hot ad uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo nella Casa

Grande Fratello Vip: incidente hot nella notte per un concorrente

Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando al pubblico da casa molte emozioni. Pago non riesce a dimenticare la sua ex compagna Serena, Barbara Alberti non vuole più continuare il gioco. Ci sono state squalifiche, eliminazioni inaspettate. Non mancano, però, intrighi amorosi e incidenti hot.

Infatti, qualche giorno fa Rita Rusic è stata pizzicata dalla telecamera a toccarsi le parti intime. Spesso i ragazzi giovani ironizzano su alcune reazioni fisiologiche, mentre nella notte tra il venerdì e il sabato anche un “over” ha dato spettacolo a sua insaputa.

Questa volta a essere il protagonista di un incidente hot è stato Michele Cucuzza. Il giornalista e conduttore è andato a dormire venerdì sera con una maglietta e un paio di boxer molto larghi. Ad un certo punto, mentre lui era addormentato, i suoi coinquilini hanno notato che le sue parti intime sono uscite dai boxer. Tra le battute di Rita Rusic e Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro ha “risolto il problema” coprendo il suo compagno d’avventura con una coperta.

Televoto annullato

Pare che in questa edizione non si riesca ad avere un attimo di pace. Anche questa settimana, come nella prima, il televoto è stato annullato. Il motivo? Barbara Alberti (in nomination) ha lasciato momentaneamente la Casa per un malessere, ma aveva già esternato la sua volontà di voler abbandonare il reality. Che cosa accadrà?

Nel frattempo il pubblico e i concorrenti sono ancora scossi dall’esito dell’ultimo televoto che ha visto l’eliminazione di Ivan Gonzalez contro Carlotta Maggiorana. Ivan era molto più conosciuto avendo partecipato a molti programmi televisivi, ma evidentemente il suo comportamento ha attirato più detrattori che sostenitori.

Un flirt nella Casa?

L’eliminazione di Ivan ha interrotto il suo corteggiamento (vero o finto) nei confronti di Clizia Incorvaia. Tuttavia, il pubblico sta notando un feeling particolare tra lei e Paolo Ciavarro. I due sono molto complici, si ritagliano degli spazi tutti per loro. Insomma, nascerà qualcosa tra i concorrenti oppure quest’anno non ci sarà nessun flirt nella Casa del Grande Fratello Vip?