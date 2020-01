Grande Fratello Vip: dopo Barbara Alberti un altro concorrente vorrebbe lasciare il programma

Un altro concorrente della Casa del Grande Fratello Vip vorrebbe lasciare il reality. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: dopo Barbara Alberti un altro concorrente vuole lasciare il programma

In queste ore il televoto della settimana del Grande Fratello Vip che vedeva in nomination Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato annullato. La pagina ufficiale del programma con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che Barbara Alberti ha abbandonato temporaneamente la Casa per un’indisposizione.

Tuttavia, nei giorni scorsi la scrittrice aveva palesato il suo malessere e la volontà di abbandonare il programma. Ma non c’è solo Barbara Alberti in crisi per le vicende del Grande Fratello Vip. Qualche ora fa anche un altro concorrente ha detto di voler andare via.

Si tratta dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. La ragazza ha appena superato la sfida al televoto con Ivan Gonzalez in cui si aspettava di uscire ed era contenta per questo. Invece, con sorpresa di tutti, Carlotta è rimasta in Casa con il 52% delle preferenze.

In uno sfogo in lacrime con Fernanda Lessa, Carlotta ha detto di voler andare via perché in quel contesto “le manca l’aria” e le manca moltissimo la sua famiglia. Crede di non riuscire ad andare avanti in questo percorso. Che cosa deciderà di fare? Probabilmente lo scopriremo molto presto.

L’ironia del web

Il web non sembra particolarmente scosso dalle intenzioni di Carlotta. In generale, la ragazza è considerata un concorrente anonimo di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip e il pubblico non si aspettava che potesse vincere il televoto con il più seguito Ivan Gonzalez.

Tuttavia, forse non si considera il comportamento di Ivan che ha fatto arrabbiare moltissime persone. Il pubblico del Grande Fratello Vip è per la maggior parte lo stesso di Uomini e Donne e Ivan ha avuto un percorso nel programma di Maria De Filippi.

Invece, nella Casa ha fatto di tutto per nasconderlo, per non parlarne e per non citare mai la sua scelta ed ex fidanzata, Sonia Pattarino. Questo tipo di comportamento probabilmente è stato il motivo per cui i tanti fan del modello spagnolo si sono poi scagliati contro di lui e hanno votato per farlo andare via dal programma. Voi che cosa ne pensate?