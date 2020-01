Nina Moric pubblica chat private con Luigi Favoloso: “Ho rischiato di ucciderti e potrei riprovarci” (FOTO)

Dopo l’ospitata di Luigi Favoloso a Live, non è la D’Urso, Nina Moric ha deciso di reagire pubblicando delle chat private contenenti delle conversazioni molto significative tra lei e il suo ex. La donna ha accusato l’ex gieffino di aver raccontato un cumulo di buie nel corso della sua ospitata, per tale ragione, ha deciso di ribadire la sua verità.

Allo scopo di rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la modella ha pubblicato direttamente alcune chat in cui Luigi si è scusato per averla aggredita ed ha ammesso che stava per ucciderla.

Le chat private tra Luigi e Nina

La guerra tra Nina Moric e Luigi Favoloso procede senza esclusione di colpi. Dopo che il ragazzo, ieri, ha dichiarato di non aver mai picchiato la sua ex compagna, quest’ultima è tornata all’attacco.

Nelle chat rese pubbliche dalla modella si evince chiaramente che Luigi si sia scusato per essersi comportato in modo violento ed inappropriato contro di lei. Favoloso ha fatto riferimento ad alcuni episodi durante i quali la lite sarebbe divenuta così forte al punto da rischiare quasi di ucciderla.

In seguito, è apparso un messaggio, inviato da Luigi poco prima di sparire dalla circolazione, in cui ha annunciato alla donna di sentire il bisogno di morire. Dai messaggi si evince che l’ex gieffino voleva far credere alla Moric di essere morto per poi tornare con un aspetto diverso in modo da riconquistarla. (Continua dopo i post)

Il web diviso tra la Moric e Favoloso

Nina Moric, a quel messaggio di Luigi Favoloso ha risposto dicendogli di essere un pazzo. La donna ha dipinto il suo ex come uno squilibrato ossessionato da un amore malato nei suoi confronti.

Molti utenti di Instagram non hanno potuto fare a meno di commentare questi screen. Alcuni si sono schierati categoricamente dalla parte di Nina ed hanno accusato il suo ex di essere una persona violenta e inaffidabile.

Altri, invece, hanno messo in dubbio la veridicità delle chat della donna. Il contenuto, infatti, potrebbe anche essere stato modificato dalla modella allo scopo di avvalorare la sua tesi. Ad ogni modo, tutte queste informazioni saranno accuratamente analizzate nelle sedi opportune, dato che è in corso una denuncia. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.