Gianni Sperti, attrazione fatale con la dama del trono over: il retroscena

Gianni Sperti è senz’altro una delle colonne portanti di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi. Opinionista ormai storico, accanto alla sua collega ed amica fidata Tina Cipollari, l’ex ballerino è diventato un punto di riferimento del programma, in particolare all’interno del trono over. (Continua dopo la foto)

Gianni Sperti e il feeling con la dama del trono over

Gianni si divide tra il ruolo di “inquisitore” e quello di consigliere e con alcuni ha stretto un legame particolare. Durante l’ultima puntata del trono over andata in onda, la padrona di casa Maria De Filippi l’ha chiamato in causa, invitandolo a ballare con una dama. Si tratta delle bellissima romana Roberta Di Padua. I due si sono lasciati andare ad un sensualissimo ballo e c’è chi giura di aver visto una certa sintonia.

D’altronde l’opinionista si è più volte espresso in merito all’avvenenza della 36enne ed ha sempre confermato di trovarla molto bella e piacente. Che possa nascere un’amicizia particolare tra i due? (Continua dopo la foto)

Gianni Sperti e il matrimonio con Paola Barale

Dopo la fine del suo matrimonio con la showgirl Paola Barale, sulla vita sentimentale di Gianni Sperti è calato prepotentemente il sipario. L’opinionista di Uomini e Donne pare sia single da ormai moltissimi anni. Recentemente la sua ex è ritornata a parlare, ospite di Barbara D’Urso del suo legame con il ballerino ed ha avuto nei suoi confronti delle parole non proprio lusinghiere.

Ha più volte sottolineato, infatti, di non aver piacere nel parlare di questa relazione passata ed è scesa nei dettagli che hanno portato alla fine del loro amore. Paola ha infatti raccontato senza tanti giri di parole di non aver trovato, ai tempi, una spalla, un complice con cui poter costruire una famiglia.

E tutto questo l’ha portata a dirgli addio definitivamente. Non è dello stesso avviso Gianni, il quale ha un bel ricordo della sua ex.