Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro confessa cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro ha detto che cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia. Ecco che cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: flirt in corso tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia?

Da qualche giorno i telespettatori della quarta edizione del Grande Fratello Vip stanno ipotizzando un eventuale flirt tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha ricevuto un corteggiamento abbastanza palese e sfrontato da parte del modello spagnolo Ivan Gonzalez ma, a sorpresa, quest’ultimo è stato eliminato dal reality venerdì scorso.

Inoltre, Clizia non ha mostrato interesse nei suoi confronti. Con Paolo, invece, sembra esserci una maggiore confidenza. I due trascorrono molto tempo insieme a parlare ritagliandosi degli spazi anche “privati”.

Tuttavia, qualche ora fa Paolo, parlando con alcuni suoi coinquilini, ha detto apertamente che cosa pensa dell’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina. Ecco qui di seguito nell’articolo le dichiarazioni del giovane conduttore.

Paolo su Clizia: ‘No, non mi piace’

Paolo si è ritrovato a parlare di Clizia in giardino con Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Adriana Volpe. Inaspettatamente, Paolo ha detto di trovare Clizia una persona interessante ma ha anche detto che a pelle non le piace, non c’è nessuna attrazione fisica e quindi non pensa per niente a lei sotto il punto di vista amoroso. Quelli che credevano di vedere nascere tra loro una storia d’amore dovranno accettare questa realtà. Tra Paolo e Clizia non ci sarà nessun flirt.

Confessioni nella Casa

Ivan Gonzalez era stato molto chiaro con Clizia nelle prime settimane. L’ex tronista si è impegnato molto per non parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, per entrare nella Casa da single senza permettere a nessuna ex fidanzata di intervenire.

Ivan ha detto più volte a Clizia di avere un interesse nei suoi confronti, ma lei non ha corrisposto. Inoltre, si pensava che anche Andrea Montovoli potesse avere un certo interesse nei confronti di Clizia, ma poi l’attore ha confessato di avere già la mente impegnata da qualcun altro.

Le ultime novità dalla Casa

In questi giorni nel web non si è parlato d’altro che di Barbara Alberti che si è scagliata contro Alfonso Signorini e la produzione. Secondo la scrittrice la stanno denigrando di puntata in puntata e ha palesato l’intenzione di andare via. Anche Carlotta Maggiorana sta soffrendo molto in quel contesto e forse non se la sente di andare avanti nel reality.