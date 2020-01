Sabrina Salerno, “secondo alcuni sarei dovuta morire a 20 anni”

Sabrina Salerno si racconta, parla della sua partecipazione a Sanremo e di come le dicevano che professionalmente sarebbe morta a 20 anni!

Torna sul palco Sabrina Salerno, ma non per cantare. La bomba sexy degli anni ’80 infatti affiancherà Amadeus in una delle serate della kermesse canora. La bella Sabrina ha calcato il palco dell’Ariston a 22 anni, quando ha portato al Festival la canzone “Siamo donne” insieme a Jo Squillo.

In un’intervista rilasciata al Messaggero però rivela che ci sarà l’occasione per sentirla cantare quest’anno, ma non ha detto quando. Magari canterà un brano nuovo, non si sa ancora. La prorompente Sabrina ha comunque detto di essere molto contenta di essere stata chiamata per questa bella occasione. Non sa chi ha fatto il suo nome, ma comunque le donne scelte dal conduttore sono tutte in forma smagliante, proprio come lei.

Sabrina Salerno parla di Sanremo e difende Amadeus

La Salerno ha detto anche la sua opinione sulle parole pronunciate da Amadeus riguardo al passo indietro delle donne. La sexy Sabrina ha difeso il direttore artistico dicendo che Amadeus è stato frainteso.

Secondo lei ognuno ha interpretato ciò che ha voluto interpretare. Lei, ad esempio, è sposata da 30 anni, il marito è un imprenditore, e a volta è stato lui a fare un passo indietro per agevolarla.

Il fatto di fare un passo indietro non vuol dire però che uno dei due finisce per essere l’ombra dell’altro. Piuttosto, significa proteggere e dare supporto alla persona che si ama. Le parole della Salerno sono molto chiare e ha espresso con lucidità il suo pensiero su quanto detto dal conduttore artistico.

La showgirl non ha mai nascosto le tette

La Salerno durante l’intervista ha detto anche di non aver mai nascosto di avere le tette, anche se in Italia attaccano chi le ha. Quando ha iniziato ad avere successo, a 17 anni, le dicevano che sarebbe durata poco. Le avevano detto perfino che professionalmente sarebbe morta a 20 anni, e questo perché non aveva paura di mostrarsi in tutta la sua fisicità.

Sabrina ha detto però che lei non è una femminista, ma è comunque vero che per le donne la strada ancora è lunga. Ha anche ammesso di aver baciato Samantha Fox, lesbica dichiarata, e di ammirarla per il suo coraggio e la sua grinta.

Riguardo alle cantanti di oggi, la Salerno ha detto che probabilmente una sua erede potrebbe essere Myss Keta, che a Sanremo duetterà con la Lamborghini!