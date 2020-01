Striscia la Notizia contro Alfonso Signorini: ‘E’ accaduto di peggio in casa, quello fatto da Veneziano è nulla a paragone’

Striscia la Notizia parla del Grande Fratello Vip 4

Chi segue la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che due settimane fa Salvo Veneziano è stato espulso dalla casa di Cinecittà. Il motivo? Il pizzaiolo siciliano ha pronunciato delle frasi sessiste e orrende nei confronti delle donne, per questa ragione gli autori del reality show lo hanno mandato fuori.

A distanza di giorni, però, l’ex gieffino è tornato a tuonare affermando che Alfonso Signorini ha adottato queste norme in misure differenti. In pratica il 40enne dice che al GF dopo la sua uscita sono accaduti dei fatti peggiori. Anche di questa vicenda se ne è occupato moltissimo Striscia la Notizia.

L’espulsione di Salvo Veneziano

In questi giorni Striscia la Notizia, attraverso la storica rubrica Spettegules, ha disegnato il futuro non proprio roseo del Grande Fratello Vip 4. Infatti questa edizione si stanno evidenziando numerosi fatti indecenti, ovvero concorrenti che fanno delle affermazioni volgari.

Ma non è finita qui, infatti un’altra inquilina, dopo l’espulsione di Salvo Veneziano ha pronunciato la parola ‘scannare’ che, in compenso quello detto dal siciliano è praticamente nulla. In casa è accaduto di peggio secondo gli italiani e lo stesso tg satirico di Antonio Ricci.

Striscia la Notizia parla dei fatti negativi accaduti al GF Vip 4

Stiamo parlando di Barbara Alberti che è uscita dalla casa perché si trova in ospedale. La scrittrice, però, la settimana scorsa ha dato a Pasquale Laricchia del ‘faccia da assassino. Ma i fatti negativi all’interno del Grande Fratello Vip 4 non sono terminate qui. Infatti i telespettatori hanno assistito anche alle volgarità di Fernanda Lessa, il confronto velenoso tra Rita Rusic e Valeria Marini, ex compagne di Vittorio Cecchi Gori.

E per concludere anche la doccia sospetta con tanto di autoerotismo da parte del giornalista Michele Cucuzza. In poche parole, il servizio realizzato da Ficarra e Picone si conclude così: 1C’è solo l’imbarazzo della scelta su chi far uscire’. Cosa ne penserà Alfonso Signorini e gli autori del reality show prodotto da Endemol Shine Italy?