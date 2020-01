Giuliano Giuliani shock: ‘Maria mi ha cacciato, il ricatto non lo accetto’. La confessione dopo 6 anni

Giuliano Giuliani contro Maria De Filippi e la redazione

Sono trascorsi sei anni dalla sua ‘strana’ sparizione da Uomini e Donne e Giuliano Giuliani continua a non capire il motivo per cui è stato allontanato dalla trasmissione. Poco tempo fa, l’ex cavaliere del trono over è stato intervistato da un noto blog e ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconcertanti.

L’uomo ha accusato la redazione e la stessa Maria De Filippi di averlo usato solo per fare ascolti e di averlo ‘abbandonato’ a se stesso nel momento in cui non è più servito.

Le forti dichiarazioni di Giuliano Giuliani

Parole molto forti quelle di Giuliano Giuliani nei confronti della produzione di Uomini e donne. Infatti, non sono passate inosservate e ovviamente hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Il cavaliere è arrivato a dire che partecipare ad un programma come quello di Maria De Filippi può causare addirittura problemi, perché la redazione dopo che ti ha ‘usato’ ti getta via senza pensarci due volte. L’ex partecipante ha ricordato anche Rocco Perna, arrivando a dire che questa potrebbe essere anche la causa che l’avrebbe spinto al suicidio.

Sono stato usato come un pacco

Nonostante le pesanti accuse contro la De Filippi, Giuliano ha spiegato che Maria resta sempre e comunque una grande donna. Grazie a lei ha avuto la possibilità di presentarsi a tante persone, partecipando comunque ad un importante format televisivo.

L’ex cavaliere non si spiega il motivo per cui è stato sospeso senza un reale motivo. Giuliani durante l’intervista ha raccontato che si è sentito obbligato a frequentare con una dama. Tra le tante donne del parterre è uscito a cena con Alba ma non è scattato il colpo di fulmine.

La sua lealtà non è stata apprezzata e nella registrazione successiva si è visto allontanato. Da allora sono passati circa sei anni e malgrado in tanti chiedono un suo ritorno, Giuliano ha ammesso che non metterà più piede nello studio sopratutto perchè si è sentito usato come un pacco.