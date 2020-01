Lucia Bramieri, notizia choc ha un nuovo toy boy Antonello (FOTO)

Gossip choc su Lucia Bramieri, il nuovo toy boy Antonello è stato avvistato con un’altra donna, si tratta di Manila Gorio!

La notizia choc su Lucia Bramieri e il toy boy Antonello lascia di stucco i fan della vedova di Gino Bramieri. Appena qualche giorno fa nel salotto di Barbara D’Urso la Bramieri ha parlato della sua nuova relazione e ha detto di essere felice.

Lucia è apparsa raggiante mentre parlava del suo nuovo amore, ma adesso come stanno le cose? E’ successo qualcosa fra i due? Ancora non c’è nulla di certo, tuttavia è sicuro che il toy boy Antonello è stato avvisato insieme ad un’altra donna.

Purtroppo non è una donna qualsiasi, ma nientemeno che Manila Gorio, l’opinionista e conduttrice trans anche lei spesso ospite di Barbara D’Urso. I due sono stati visti a Roma, insieme, magari sono amici, però ancora è tutto da vedere. (Continua dopo la foto)

Lucia Bramieri ha creduto in questo amore

Quando Lucia Bramieri era dalla D’Urso aveva detto di credergli ciecamente, e lui le diceva che l’avrebbe raggiunta a Milano per trascorrere un week-end romantico. I due si erano conosciuti in Puglia e si frequentano da poco, quindi il weekend a Milano sarebbe stata l’occasione giusta per conoscersi meglio.

La Bramieri si era quasi convinta che Antonello fosse la persona giusta per stare con lei, invece le ha mentito. Più che trascorrere il weekend a Milano era invece a Roma con la Gorio. Le foto parlano chiaro e riprendono il toy boy in compagnia di Manila.

I due sembra abbiano una certa sintonia, che traspare dalle foto. Molti si chiedono se sono amici o qualcosa di più, ma di certo le foto non faranno piacere a Lucia.

Cosa dirà Lucia sulle foto di Antonello con la Gorio?

Chissà cosa dirà la Bramieri quando vedrà le foto! Di certo Lucia non avrà piacere di vedere il suo toy boy in compagnia di Manila, soprattutto visto che sperava di passare il weekend con lui. La Bramieri è reduce da un’altra delusione d’amore, si è lasciata infatti da poco con Gianluca Mastelli.

Lei stessa ha detto che la loro relazione non andava bene, e fra loro c’erano troppe discussioni. Lei piangeva sempre, così ha deciso di mettere un punto alla storia e di voltare pagina. Adesso anche il comportamento di Antonello la deluderà sicuramente, e dire che sperava che lui fosse diverso!