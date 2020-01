Naike Rivelli, ancora nuda questa volta tra le lenzuola (FOTO)

Naike Rivelli fa impazzire i fan, gli scatti la ritraggono nuda tra le lenzuola, la figlia di Ornella è sempre più provocante

Torna a far scalpore Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti è più provocante che mai. Gli scatti pubblicati su Instagram non lasciano nulla all’immaginazione e Naike appare in tutto il suo splendore. Il suo modo di comunicare con i fan è decisamente originale, lei usa il corpo e non la bocca.

Le sue foto sensuali conquistano sempre più ammiratori e i suoi seguaci sul social sono sempre in aumento. Tra i tanti però c’è anche qualcuno che non fa complimenti, ma la attacca e le dice di essere sfacciata perché si è messa completamente nuda.

Proprio così, stavolta la Rivelli è totalmente nuda, e in qualche scatto appena accarezzata dalla punta di un lenzuolo che però non copre nulla. D’altronde, da sempre Naike ha fatto capire di essere diversa e di non avere alcuna voglia di rispettare gli schemi. (Continua dopo la foto)

Naike Rivelli sensuale e provocante tra le lenzuola

I suoi scatti provocanti sono un segno di protesta a quel finto perbenismo che per lei è solo ipocrisia. La nudità per lei è una forma di libertà, per cui non ha alcun timore a mostrarsi per com’è, senza veli. E non mostra solo il corpo, ma si fa vedere anche in viso, perché non vuole nascondersi.

I fan sono in delirio e sono in tanti a dirle che è bellissima e che ha un corpo splendido. Ma come detto prima, non mancano le polemiche da parte di utenti che criticano questo suo modo di esporsi. L’attrice viene quindi ancora una volta investita dalle critiche e il web insorge contro di lei.

Ma Naike non si smonta e continua a fare ciò che vuole, e a lanciare quel messaggio che secondo lei è importante. Ovvero quello di liberarsi dalle ipocrisie, di smetterla di fingere e di mostrarsi per ciò che si è.

L’attrice e modella continua a perseguire la sua volontà

La Rivelli non dà ascolto alle polemiche e continua a fare quello che desidera, perché ci crede. Lei stessa dice che chi non vuole guardarla basta che non la segue, per lei è indifferente.

Il suo scopo è quello di mettere in evidenza lo sfruttamento degli animali nell’industria della moda, una cosa che la inorridisce. Per Naike una donna deve essere libera di mostrarsi al pubblico come desidera, e lei è quindi libera di spogliarsi.