‘Meglio di un quadro di picaz*o…’: Naike Rivelli e Ornella Muti svestite sul letto, rivolta sul web [FOTO]

Ennesima provocazione di Naike Rivelli e Ornella Muti

Naike Rivelli e tornata a far parlare il popolo del web con delle foto dal sapore erotico. In questo caso si è fatta aiutare dalla madre Ornella Muti che, nonostante i suoi 64 anni mostra un fisico perfetto. Mamma e figlia, bellissime come sempre hanno lanciato una nuova provocazione. In che modo? Facendosi vedere totalmente nude. Andiamo a vedere nel dettaglio la loro nuova iniziativa social.

La 45enne coinvolge la madre in uno scatto erotico

Naike Rivelli in questo caso si è superata. Infatti la 45enne ha deciso di coinvolgere la madre in uno scatto praticamente perfetto.

Ornella Muti e la figlia appaiono completamente svestite, anche senza biancheria intima mentre sono comodamente sdraiate su un letto. Sono messe una di fronte all’altra, ma la modella dà le spalle alla fotocamera. A nascondere le parti intime della 64enne ci ha pensato la stessa Rivelli attraverso il suo corpo.

Un’immagine che ha fatto il pieno di likes e tantissimi commenti da parte dei follower. Tuttavia, parte di essi si sono lamentati del fatto che per non essere dimenticate dal pubblico bisogna ricorrere a questi metodi squallidi. Resta il fatto che le due donne continuano dritte per la loro strada non rispondendo alle critiche. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli e Ornella Muti sfilano a Parigi

Negli ultimi giorni Naike Rivelli e Ornella Muti sono state molto impegnate. Infatti madre e figlia sono state chiamate a sfilare a Parigi in occasione della sfilata di uno stilista molto importante. A testimoniare il tutto ci hanno pensato entrambe postando sui social network delle foto e video realizzati in Francia.

Ma una clip in particolare ha attirato l’attenzione da parte dei follower. Ovvero quando la 45enne munita di cellulare ha ripreso la madre mentre era mezza nuda. Un filmato che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e tanti complimenti per la 64enne. Ricordiamo, infatti, che quest’ultima presenta un fisico mozzafiato da fare invidia alle ragazzine.