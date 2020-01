GF VIP, Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono baciati: la reazione di Paolo (VIDEO)

Momenti di passione all’interno della casa del Grande Fratello VIP. La scorsa serata è stata infuocata da alcuni balletti molto seducenti in cui si sono cimentati i vari concorrenti. Proprio nel bel mezzo di un’esibizione, però, Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono scambiati un bacio appassionato.

Tutti i presenti sono rimasti senza parole, ma non è mancato l’intervento piccato di Paolo Ciavarro. Il figlio d’arte, infatti, ha palesato cosa ci sia realmente tra lui e l’influencer e i toni che ha adoperato sono stati alquanto perentori.

Il bacio tra Clizia e Andrea Denver

Nessun amore, almeno per il momento, pare sia sbocciato all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nelle ultime ore, due coinquilini si sono resi protagonisti di un momento davvero esilarante. Clizia Incorvaia e Andrea Denver, infatti, si sono scambiati un bacio molto passionale dinanzi tutti gli altri compagni d’avventura. I due si sono cimentati nella prova “Sognando Grease”, ma si sono lasciati andare un po’ troppo.

Gli altri concorrenti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare la cosa e di fare dell’ironia circa un ipotetico flirt. Almeno per adesso, però, è troppo presto poter trarre delle conclusioni così affrettate. Clizia, infatti, si trova ancora in un momento molto particolare dal punto di vista sentimentale, dato che sta per divorziare dal suo ex marito per una questione alquanto incresciosa. (Clicca qui per il video)

I commenti di Paolo Ciavarro sull’Incorvaia

Ad ogni modo, dopo il bacio tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver, anche Adriana Volpe e Pago si sono cimentati in questo simpatico giochetto. Il marito della conduttrice, però, non è sembrato molto divertito dalla cosa, anche se il bacio era chiaramente per gioco. Inoltre, dopo questo momento divertente, ci ha pensato Paolo Ciavarro ad inasprire un po’ i toni.

Durante un dibattito con Andrea Montovoli, Fernanda e Adriana, infatti, Ciavarro ha parlato di Clizia e dell’ipotetico flirt che era sembrato esserci tra i due. In realtà, il concorrente ha dichiarato di non essere minimamente attratto da lei. Tra i due, dunque, non c’è attrazione fisica, anche se Paolo ha ribadito di non conoscerla molto bene, pertanto, il suo è un giudizio molto superficiale.