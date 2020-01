Paolo Bonolis, il figlio Davide operato d’urgenza: che spavento! (VIDEO)

Delicato intervento per il figlio di Paolo Bonolis: ecco cosa è successo.

Brutto momento per il figlio di Paolo Bonolis che a quanto pare è attualmente ricoverato in ospedale. Il presentatore di Avanti Un Altro! come tutti sanno ha ben 5 figli e purtroppo Davide non sta attraversando un bel periodo.

A rendere pubblica la notizia è stata la stessa moglie Sonia Bruganelli pubblicando un video del giovane ragazzo su un letto d’ospedale. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Davide Bonolis ha dovuto togliere le tonsille

La moglie del noto conduttore oltre ad occuparsi del lavoro di Paolo Bonolis e delle pubbliche relazioni, è anche una mamma molto attenta e sempre presente. Poche ore fa, Sonia ha postato su il suo profilo Instagram, un video di suo figlio, disteso su un letto di ospedale.

Davide stando è attualmente ricoverato all’ospedale Regina Elena di Roma per una delicata operazione chirurgica. Nel dettaglio l’adolescente ha tolto definitivamente le tonsille dopo tanta sofferenza e la madre ha voluto condividere con i propri fan questo momento delicato.

Il giovane Bonolis sta soffrendo molto e lo conferma lui stesso alla mamma, invitandola a non farlo parlare. Nello stesso tempo, per distrarsi attraverso il suo smarthpone sta guardando una partita di calcio, facendo il tifo per la sua squadra preferita, l’Inter. Continua dopo il post.

La moglie nel mirino degli haters

La moglie di Paolo Bonolis dopo aver condiviso con i propri fan questo delicato momento che riguarda suo figlio ha ricevuto numerosi messaggi di affetto e tantissimi like. In molti, hanno augurato a Davide una presta guarigione affermando di essersi tanto spaventati.

Chi ha subito la stessa operazione ha spiegato che il post operatorio non è affatto semplice. Qualcuno, infine, per sdrammatizzare la situazione lo ha invitato a mangiare molto gelato, evitando i pasti caldi.

Diversamente dalle altre volte, dove Sonia Bruganelli viene attaccata per le sue spese folli, questa volta è stata riempita di complimenti. La donna, infatti, è spesso vittima degli haters che si scagliano sia contro di lei che contro i suoi ragazzi.