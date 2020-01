Grave lutto per Antonella Clerici, lo straziante saluto sui Instagram: ‘Addio…’ [FOTO]

La morte di Kobe Bryant

Qualche ora fa il mondo dello sport, in particolare il basket è stato colpito da un gravissimo lutto. Chi ha seguito i telegiornali o su internet sa perfettamente che a causa uno schianto in elicottero, l’asso dei Lakers Kobe Bryant è morto vita insieme alla figlia 13enne Gianna. Oltre ai due sul mezzo erano presenti altre sette persone.

Una tragedia immane, dovuta con molta probabilità alla visibilità carente per via della nebbia fitta, ma anche alla velocità dell’elicottero, stimata intorno ai 300 km/h. La notizia del decesso dello cestista ha sconvolto tutti, tra cui alcuni personaggi dello spettacolo. Ad esempio Caterina Balivo che addirittura è stata criticata, ma anche Antonella Clerici che lo ha voluto ricordare con un post su IG.

Il messaggio di Antonella Clerici

Un drammatico fatto quello accaduto nella giornata di domenica 26 gennaio 2020. Kobe Bryant era grande campione di basket, in più la presenza della figlia adolescente e delle altre sette persone a bordo dell’elicottero hanno sconvolto tutto il mondo. In queste ore sono in corso le indagini dalla Ntsb per stabilirne le dinamiche dell’incidente.

Inoltre sul web sono state diffuse delle immagini facendole passare per la tragedia accaduta al cestista. Tanti personaggi dello spettacolo, come ad esempio Antonella Clerici, ha voluto omaggiare il campione di basket con un post sul suo canale social. L’ex conduttrice de La prova del cuoco si è mostrata incredula per la tragedia accaduta in America. In pratica la donna ha scritto: “Che tragedia, Addio campione”. (Continua dopo il post)

La dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Kobe Bryant e altre otto persone

L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica di 26 gennaio 2020. Al momento sarebbero in corso le indagini relative allo schianto del mezzo che aveva circa 20 anni. Un sinistro che è costato la vita a nove persone.

Stando alle prime ricostruzioni la tragedia potrebbe essere stata causata dalla nebbia incontrata nel tragitto per portare la figlia agli allenamenti. Ma stando ad alcuni testimoni, la ragione potrebbe essere dovuta a qualcos’altro, ovvero che il mezzo abbia emesso degli strani rumori prima di schiantarsi al suolo.