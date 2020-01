Sabrina Ferilli senza freni: il bikini striminzito non contiene il seno, fan in visibilio [FOTO]

Sabrina Ferilli confermata a Tu si que vales

Dopo il grande il successo ottenuto con Tu si que vales col ruolo di giurata popolare, Sabrina Ferilli si è presa un periodo di riposo. Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni l’attrice romana è stata riconfermata. Ebbene sì, Maria De Filippi ha deciso di darle un’altra possibilità nel varietà del sabato sera di Canale 5 che nel 2019 ha toccato punte del 30% di share.

Qualche giorno fa l’artista è finita al centro dell’attenzione per una foto che è stata pubblicata su un noto settimanale. In pratica si vede la Ferilli mentre indossa una mascherina sul volto. I fan si sono preoccupati ma una persona a lei vicina ha assicurato che la Ferilli sta bene.

L’attrice romana si mostra in bikini: fan in visibilio

Sabrina Ferilli è di una bellezza rara, ovvero mediterranea sia dentro che fuori. Di recente sul web è iniziata a circolare una foto che vede protagonista l’attrice romana. In pratici si vede quest’ultima che sfoggia un meraviglioso bikini che mette in risalto il suo fisico mozzafiato.

Il suo décolleté abbondante e forme generose, rendono l’artista capitolina una vera e propria Venere da ammirare. Non è la prima volta che Sabrina posta sui social degli scatti del genere, ottenendo sempre dei risultati pazzeschi. Infatti l’immagine in questione ha ricevuto migliaia di likes e tantissimi complimenti da parte dei follower. (Continua dopo la foto)

Sabrina Ferilli, Mara Venier e Maria De Filippi: un sanremo tutto al femminile?

In occasione del Festival di Sanremo che è alle porte, Mara Venier ha fatto delle dichiarazioni in merito. In pratica la conduttrice di Domenica In vorrebbe fare un’edizione tutta al femminile, ovvero affiancata da due care amiche e colleghe.

Stiamo parlando della regina della televisione italiana Maria De Filippi e dell’attrice romana Sabrina Ferilli. Ma non è finita qui, con loro tre sul prestigioso palco del Teatro Ariston la moglie di Nicola Carraro vorrebbe anche ben otto valletti uomini. Ci riuscirà?