Una Vita trame febbraio: Lucia ha un incidente, Telmo tradisce Guillermo

La soap opera spagnola Una Vita sta regalando ai suoi telespettatori dei colpi di scena inaspettati, specie le trame del mese di febbraio sono molto intricate. Il primo evento importante che si verificherà sarà il matrimonio tra Antonito e Lolita.

Dopo aver sfatato la maledizione di Cabrahigo, i due riusciranno a convolare a nozze, ma in quel giorno ci sarà un avvenimento inaspettato. La giovane Lucia, infatti, avrà un incidente che porterà i suoi cari a stare in apprensione.

Una Vita: Lucia cade dalle scale

Anche nel mese di febbraio continuerà la guerra tra Telmo e Samuel, le trame di questo periodo, però, svelano che l’Alday si porterà in una situazione di vantaggio sul suo avversario. Entrambi desiderano Lucia al loro fianco ma, se uno è mosso da nobili sentimenti, l’altro solo da interessi economici. Samuel, infatti, è sotto la pressione di Batan a causa del debito che ha contratto con lui.

L’unico modo per estinguerlo è quello di sposare Lucia. Dopo essere riuscito a convincere Guillermo a fare il lavaggio del cervello a Telmo, il gioielliere chiederà nuovamente a Lucia di sposarlo. La donna, questa volta, accetterà. Il priore Espineira, però, sarà contrario a queste nozze, ragion per cui causerà un brutto incidente all’Alvarado con lo scopo di ucciderla.

Trame febbraio: Telmo mente a Guillermo

Nel bel mezzo delle nozze tra Lolita e Antonito, infatti, la fanciulla scivolerà dalle scale e perderà conoscenza. Tutti si preoccuperanno moltissimo, specie Telmo. Una volta che la giovane riprenderà conoscenza, il sacerdote farà di tutto per convincerla a non sposare Samuel. Successivamente, l’uomo di fede svelerà a Fra Guillermo la verità su Espineira. Il mentore di Martinez, quindi, andrà dal priore per avere un confronto con lui.

Da tale dibattito, però, emergeranno delle verità inattese su Telmo. Espineira, infatti, svelerà al frate che il sacerdote non gli ha raccontato tutto. Ferito e amareggiato Guillermo si recherà dal suo adepto per redarguirlo. Nel mese di febbraio, dunque, le trame di Una Vita saranno incentrate anche su di un confronto molto aspro tra Telmo e il suo mentore. Il Martinez, per farsi perdonare, racconterà al frate tutta la verità su Samuel e sull’assassinio del cocchiere.