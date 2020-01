‘Amore e relax con te…’: Loredana Lecciso vuota il sacco su Al Bano, fan in delirio (Foto)

Continuano i pettegolezzi su Al Bano Carrisi e le sue due donne. Il gossip, infatti, non si ferma e ogni movimento del cantante, di Romina Power e Loredana Lecciso è tenuto sotto controllo dai fan e sopratutto dai media.

L’attenzione oggi si concentra sulla ex compagna del Maestro di Cellino San Marco, ovvero Loredana Lecciso, che ha postato sul suo profilo social una dedica davvero commovente. Vediamo nei dettagli cosa ha scritto.

Loredana Lecciso e Al Bano insieme immersi tra la natura

Loredana Lecciso da poco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme ad Al Bano. La show girl sembra confermare il ritorno di fiamma con il suo ex compagno e ne sono sicuri i tanti fan che hanno commentato l’immagine. I due sono felici e sorridenti e approfittando della bella giornata di sole si sono concessi una bella passeggiata nel bosco.

Dallo scatto è possibile vedere come la soubrette abbraccia Carrisi e come soddisfatta per i 10 mila passi fatti insieme. Inoltre, si trovano proprio nelle Tenute del cantante e guardandoli con attenzione è possibile vedere come Loredana sfiora quasi le labbra di Al Bano. Continua dopo il post.

Ovviamente, Loredana Lecciso ha ricevuto molti complimenti per non aver mai lasciato solo il cantante e per avergli dimostrato sempre tutto il suo affetto. Se da un lato alcuni sono felici per il loro ‘riavvicinamento’ nello stesso tempo non mancano i fan che sostengono il ritorno di fiamma con Romina Power.

Nessun ritorno di fiamma per la coppia

Intanto, la domanda che si pongono i fan è sempre la stessa: Al Bano e Loredana sono tornati insieme? Dopo il post condiviso dalla Lecciso alcuni si sono quasi convinti che tutto fosse tornato come prima, ma ad oggi non vi è nessuna conferma.

Forse con questo scatto, la soubrette salentina ha voluto lanciare l’ennesima frecciatina alla sua rivale in amore. In attesa dell’inizio del Festival di Sanremo dove Carrisi e la Power saranno ospiti d’onore e si esibiranno con un inedito, la bionda si è fatta sentire.