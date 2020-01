Un posto al sole, anticipazioni 28 gennaio 2020: Filippo geloso di Leonardo

Un posto al sole tornerà con un nuovo appuntamento martedì 28 gennaio e, stando alle anticipazioni in merito, ne vedremo di cotte e crude. Serena dovrà vedersela con la gelosia del marito il quale non sopporta la presenza di Leonardo all’interno della vita della moglie. Marcello, frattanto, tornerà a manipolare Giulia. Roberto consolerà Marina la quale arriverà ad un punto di svolta.

Un posto al sole anticipazioni martedì 28 gennaio

Serena e Filippo si ritroveranno a discutere per via degli ultimi avvenimenti. La donna, dopo aver scoperto il tradimento del marito con una certa Viviana, è volata in Germania per riflettere sul da farsi.

Accusando l’assenza dell’amata moglie, Filippo ha deciso di raggiungerla a Berlino al fine di riconquistarla. Una volta arrivato sul posto, l’uomo ha ricevuto un’amara sorpresa. La presenza di Leonardo ha stravolto tutto accentuando ulteriormente la crisi dei due coniugi. Nella puntata numero 5427 di Un posto al sole vedremo Serena del tutto scocciata di doversi sempre giustificare con il marito per via della sua gelosa.

A Palazzo Palladini, invece, la situazione sarà complicata per Giulia la quale desterà preoccupazioni in casa. Angela comincerà a sentire puzza di bruciato e proverà a mettere in guardia la madre. Marcello continuerà a far leva sul suo fascino al fine di manipolare l’ingenua Poggi.

Roberto Ferri cercherà di confortare Marina la quale si renderà conto di una cosa. La questione con Fabrizio Rosato, oltre a sconvolgere i suoi sentimenti sta sconvolgendo anche la sfera professionale. Arrivata a questo punto, cosa deciderà di fare la Giordano? Non resta che attendere l’avvincente e imperdibile puntata prevista su Rai 3 al solito orario, ossia alle 20.45.

Un posto al sole spoiler: il comportamento sleale di Patrizio

Nelle prossime puntate di UPAS vedremo Filippo cercare di riconciliarsi con Serena, ma non sarà affatto una passeggiata. Leonardo approfitterà della crisi dei due coniugi per conquistare la donna. Giulia si prodigherà ad aiutare questo ignoto Marcello, del tutto ignara dell’inganno ordito ai suoi danni.

Patrizio si comporterà in maniera estremamente ingiusta con il povero Samuel. Il ragazzo cercherà di strappare il suo posto di lavoro per assegnarlo al fratello Diego. Per fortuna qualcuno gli farà presente del suo sleale atteggiamento.