Amici 19: Federico in lacrime dopo il confronto con Timor, momento di difficoltà per il ballerino

Federico non ha attraversato un bel momento nella scuola di Amici dopo le parole di Timor Steffens. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Federico in lacrime dopo il confronto con Timor Steffens

Nel daytime andato in onda su Real Time lunedì 27 gennaio di Amici 19 Timor Steffens ha voluto incontrare in saletta Federico e Talisa. L’insegnante di ballo ha fatto un discorso molto lungo ai due ballerini.

A Talisa ha spiegato che vede una bella e brava ballerina sul palco, con la sua personalità e le sue caratteristiche ben precise, ma trova sempre scuse per non fare, per fare meno, la trova molto pigra. Federico, invece, per Timor, è il contrario.

Lui è un ballerino con i movimenti perfetti, che nelle prove e in studio dà tutto se stesso e lavora benissimo. Poi però nell’esibizione trova che non sia estroverso e che non arrivi quello che sente al pubblico.

Federico non ha preso bene il discorso di Timor e tornato in sala relax ha iniziato a scrivere per sfogarsi. Timor, però, l’ha raggiunto di nuovo dicendo che ha dimostrato esattamente quello che diceva: è troppo introverso, tiene tutto dentro e non fa capire agli altri i suoi stati d’animo.

Questo poi succede anche sul palco. Federico ha spiegato all’insegnante che lui è fatto così, quella è la sua personalità e non la vuole cambiare. Ma Timor lo ha incoraggiato a pensarci da persona intelligente quale è e migliorare da questo punto di vista.

Quando Timor ha lasciato la sala relax, Federico ne ha parlato con i suoi compagni d’avventura e, dopo un’espressione di rabbia, è scoppiato a piangere. Federico non pensa di essere solamente un bravo esecutore come viene sempre dipinto dai professori, questa cosa ormai lo infastidisce molto.

Per lui ballare è vita ed è sicuro di metterci anima e cuore quando balla, da quando fa le prove a quando poi si esibisce davanti al pubblico. Che cosa ne pensate di Federico? Riuscirà a superare questo ostacolo?

I due nuovi ingressi

Federico è anche molto preoccupato per il Serale. Il motivo? La commissione ha deciso di far entrare due nuovi ballerini nonostante manchi veramente poco alla fase successiva del programma.

Si tratta di Nicolai (ballerino classico) e Matteo (voluto fortemente da Veronica Peparini). Ricordiamo che i posti per il Serale sono solo 9, dal momento che Nyv ha già guadagnato la prima maglia verde.