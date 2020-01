Beautiful anticipazioni Usa: Sally rifiuta Liam perché non vuole pietà

Sono da poco arrivate le ultime anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane. Quinn dovrà nuovamente affrontare Brooke, colpevole di essersi intromessa nel suo matrimonio. Inoltre, Donna e Hope diventeranno complici della Logan, decise a mettere in ginocchio Quinn.

Beautiful anticipazioni: Quinn all’attacco

Stando agli spoiler della soap opera americana, Quinn tirerà fuori il suo lato oscuro e potrebbe diventare davvero pericolosa. L’obiettivo della Fuller è quello di far pagare alla Logan il fatto di essersi messa in mezzo tra lei ed Eric.

Inoltre, Carter metterà in guardia Zoe sulla sua relazione con Thomas. I telespettatori americani sanno che il giovane Forrester sta usando Zoe per far ingelosire Hope, come reagirà la Buckingam quando lo scoprirà?

Le anticipazioni di Beautiful inoltre, svelano che Steffy e Liam continueranno a trascorrere del tempo insieme in compagnia della loro piccola Kelly. Tuttavia, lo Spencer non sa che Steffy ha un terribile segreto che la sta tormentando, ovvero il bacio che si è scambiata con Thomas. Taylor avrà modo di parlare con Thomas e gli griderà tutto il suo odio per aver fatto del male a sua figlia Steffy.

Sally non sta bene, Wyatt preoccupato

Nelle puntate precedenti di Beautiful andate in onda in America, Sally ha rivelato a Katie di essere malata. Wyatt si presenterà a Forrester per parlare con la ex fidanzata che, tuttavia, lo rifiuterà, in quanto non vuole che provi solo pietà per lei. La stilista gli dirà che si sente bene e non c’è bisogno di preoccuparsi per lei.

Successivamente, Wyatt avrà un dialogo chiarificatore con Liam, nel corso del quale gli dirà di essere dispiaciuto per la malattia di Sally, sebbene abbia intenzione di ricongiungersi con Flo. Liam, a quel punto, consiglierà a suo fratello di seguire ciò che gli suggerisce il cuore.

Le ultime anticipazioni di Beautiful inoltre, raccontano che Quinn incoraggerà Flo a sposare Wyatt il più rapidamente possibile. La Fuller sarà come al solito un’abile manipolatrice, ma cosa avrà in mente? In realtà, Quinn ha il terrore che Wyatt sia confuso e possa cambiare idea tornando da Sally, specie dopo aver scoperto la sua grave malattia.

Infine, gli spoiler raccontano che Katie e Bill saranno al settimo cielo e non è escluso che lo Spencer possa chiedere alla dolce Logan di diventare di nuovo sua moglie.