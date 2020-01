Giulio Raselli ha una bambina: l’inattesa scoperta dopo la scelta di Uomini e Donne

La nuova vita di Giulio e Giulia dopo la scelta

Lo scorso lunedì in diretta su Canale 5 è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Dopo quel pomeriggio la vita dell’ormai ex tronista di Valenza è totalmente cambiata.

Il ragazzo, infatti, qualche ora dopo è voluto recarsi in Puglia, terra d’origine della sua possibile fidanzata, ovvero Giulia D’Urso. La sua intenzione era quella di conoscere meglio tutta la famiglia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulio Raselli conquista una bambina

Da una settimana a questa parte, infatti, osservando i profili Instagram di Giulio e Giulia è possibile vedere come hanno trascorso i primi momenti della loro relazione sentimentale. Ma anche la conoscenza di Raselli con tutta la famiglia della D’Urso.

Per chi ha seguito il loro percorso a Uomini e Donne, qualche settimana fa il tronista aveva avuto modo di incontrarli durante un’esterna del Trono classico. Ma nelle ultime ore, guardando le Stories di IG del ragazzo è possibile vederlo in compagnia di una bambina che, con molta probabilità sarà qualche familiare dell’ex corteggiatrice.

Il giovane piemontese sembra aver già instaurato una forte amicizia con la ragazzina al punto che ha commosso molto i suoi seguaci. La scorsa settimana, però, la neo coppia ha fatto un annuncio inatteso. Di cosa si tratta?

I due ragazzi vanno a convivere a Valenza

Ma le novità su Giulio Raselli e Giulia D’Urso non sono terminate qui. Infatti i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne hanno confermato di andare a convivere a Valenza. Sembra proprio che in questi giorni stanno progettando di vedere un appartamento, in cui poter iniziare insieme una nuova vita. L’ex tronista, inoltre, ha detto che lui e la sua fidanzata si sentono già una famiglia.

Dopo la scelta avvenuta una settimana fa i fan del ragazzo hanno visto un aspetto totalmente differente da quando era in studio. Infatti in trasmissione era sempre agitato, antipatico e sembrava che se la tirasse, mentre ora è dolce e tenero.