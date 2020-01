Barbara D’Urso pronta a fare il dispetto ad Alessia Marcuzzi

Barbara D’Urso condurrà L’Isola dei Famosi? Barbara D’Urso sarebbe pronta a fare il dispetto alla sua collega. La regina dei pomeriggi di Canale 5, ogni giorno con Pomeriggio 5 vince contro la forte concorrenza de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

La D’Urso presenta anche la trasmissione Live – Non è la D’Urso, che quest’anno non sta realizzando ascolti esaltanti, nonostante i tanti talk su casi forti, tipo quella sulla scomparsa di Luigi Favoloso.

Notizia delle ultime ore, è che Alessia Marcuzzi non condurrà più L’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso, forse, non farà in questa stagione il Grande Fratello con persone sconosciute, vista anche la messa in onda ritardata del Grande Fratello Vip.

Barbara D’Urso verso L’Isola dei Famosi?

Barbara D’Urso, forse, è pronta a condurre L’Isola dei Famosi. Dopo cinque edizioni di fila in cui la Marcuzzi ha presentato il reality ex Rai, non ne sarà più la conduttrice. Dunque, Barbara D’Urso è pronta a fare il colpaccio ed essere la padrona di un’altra trasmissione, oltre al Grande Fratello Nip.

Ci sono voci, però, che dicono che c’è una grande fila di personaggi pronti ad accaparrarsi la conduzione. Tra i papabili, ci sarebbero Ilary Blasi, Paola Perego che potrebbe tornare a Mediaset ed il già citato Nicola Savino.

Alessia Marcuzzi lascia la trasmissione

Perché Alessia Marcuzzi ha abbandonato L’Isola dei Famosi? Le motivazioni elencate dalle varie testate sono contrastanti. Dagospia afferma che è stata la stessa presentatrice ad aver voluto lasciare la guida del reality. Davide Maggio, invece, ha affermato che sarebbe stata Mediaset, che dopo aver inizialmente riconfermato la Marcuzzi, ha deciso di cambiare per ridare un nuovo smalto alla trasmissione.

Infatti, lo scorso anno, L’Isola dei Famosi ha avuto un crollo negli ascolti con picchi negativi del 13%. Non è ancora stato ufficializzato il nome di chi sostituirà Alessia Marcuzzi. La bionda presentatrice, questa stagione, ha condotto la seconda edizione di Temptation Island Vip ed è attualmente presentatrice di Le Iene con Nicola Savino.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe partire nella prossima primavera, una volta finito il Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini ed in onda il lunedì ed il venerdì.