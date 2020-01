Uomini e Donne, anticipazioni 28 gennaio: Gemma scioccata dalle prestanze fisiche di Emanuele

Primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne

Dopo l’appuntamento dedicato al Trono classico di Uomini e Donne, ovvero con la presentazione di Daniele Dal Moro, oggi pomeriggio vedremo la prima puntata del parterre senior.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete dal portale web Il Vicolo delle News, ancora una volta la trasmissione partirà con Gemma Galgani, protagonista assoluta del dating show di Maria De Filippi. A quanto pare la dama torinese avrà modo di conoscere un nuovo spasimante arrivato appositamente per lei in studio. Accetterà la conoscenza?

Spoiler Trono over: nuovo spasimante per la dama torinese

Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi pomeriggio del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che per Gemma giungerà un nuovo corteggiatore. L’uomo in questione si chiama Emanuele, arrivato nello studio 6 dell’Elios in Roma per lei. Il cavaliere nonostante non sia più un ragazzino fa il personal trainer ma in passato è stato anche ballerino, ha fatto karate e pure il fotomodello.

Giorni prima avevano fatto un’esterna insieme, ossia una cena rivelatosi intima. Tra una portata e l’altra la Galgani ha parlato con lui della persona che vorrebbe al suo fianco. La cena però, ha preso una piega non proprio bella quando, il cavaliere le ha riferito di essere molto prestante a letto. In pratica parole si è descritto come un uomo che dal punto di vista sessuale si da molto da fare.

Affermazioni che hanno allertato la dama piemontese, che si è molto infastidita visto che si trattava della loro prima uscita. La nemica della Cipollari si aspettava un coinvolgimento romantico rispetto a come si è posto Emanuele.

Uomini e Donne: Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, rivelano pure che Gemma sarà attaccata dalla Tina Cipollari. La vamp frusinate, infatti, si schiererà contro di lei per le parole rivolte ad Emanuele. A detta della storica opinionista, la dama piemontese è molto focosa tanto da cercare il contatto fisico.

Quindi, secondo lei starebbe mentendo sul fastidio nei confronti del nuovo conoscente. L’ex moglie di Kikò Nalli, però, non sarà l’unica ad intromettersi in questa storia. Infatti anche la dama Antonella domanderà al corteggiatore di ballare, facendo arrabbiare Gems. A quel punto la vamp inizierà una gara di danza, invitando anche tutti i professionisti di Amici.