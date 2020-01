Oroscopo Paolo Fox del 28 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 gennaio è pronto a svelare che cosa hanno da dire gli astri al vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete è una giornata sottotono, invece, per i nati sotto il segno Vergine sembra inconcludente. Nel dettaglio, l’astrologia per questa giornata di martedì e le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 28 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo è un periodo sottotono, nel senso che ci sono poche aspettative per il futuro. Per questo motivo la maggior parte di voi si sente stanca e nervosa, e questa agitazione potrebbe durare fino a giovedì.

Toro – Approfittate di questa settimana: mercoledì e giovedì saranno giornate importanti e nel weekend avrete la Luna nel segno. Tutto ciò che state facendo adesso avrà un grande futuro ed entro la fine di aprile dovete fare delle scelte importanti in campo sentimentale.

Gemelli – Febbraio sarà il mese ideale per le buone relazioni. Gennaio ci saluta lasciando disagi in amore, infatti, nei giorni scorsi avete vissuto un conflitto o qualcuno si è allontanato da voi. Siate cauti con i vostri sospetti.

Previsioni di martedì 28 gennaio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Questo non è un momento facile per voi e avete difficoltà a mantenere la calma. In amore ci vuole più attenzione e le storie nate per gioco potrebbero vivere un momento di stallo.

Leone – Spesso attraversate dei periodi in cui non riuscite a mantenere la calma. Mercoledì e giovedì saranno giornate migliori per affrontare qualsiasi tipo di problema. Infine, la situazione economica sembra un po’ critica.

Vergine – Questa giornata vi sembra inconcludente. In apparenza sembrate sempre tranquilli ma dentro di voi si agitano molte tensioni. Il migliore modo per affrontare le critiche è non dare spazio alle polemiche, perché non fareste altro che aumentare questa situazione di disagio.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Non è facile ottenere quello che desiderate in tempi brevi, ma è importante capire che da marzo molte strade si apriranno. State vivendo una fase di attesa che durerà fino a venerdì. L’oroscopo di Paolo Fox v’invita a non strafare.

Scorpione – Questo martedì sembra fatto apposta per rivelare i vostri sentimenti. Spesso avete una natura doppia: un giorno siete pigri e l’altro aggressivi. Il vostro modo di fare le cose provoca momenti di disagio, e le persone intorno a voi possono diventare un ostacolo da superare.

Sagittario – Questo è uno dei segni che di recente ha vissuto mille dubbi e perplessità. Sarebbe bene evitare conflitti in amore. Gennaio non è stato un mese facile, magari c’è una persona che vi sta dando problemi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 gennaio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo martedì volete vincere molte sfide e se avete la persona giusta al vostro fianco potreste già pensare a un matrimonio, convivenza, figlio. Dipende da voi e dalla vostra età.

Acquario – Entro maggio dovete prendere una decisione importante. I cambiamenti di quest’anno saranno particolari. Per tale motivo dovete riflettere con calma, senza fare tutto di corsa: c’è il rischio di sbagliare.

Pesci – Periodo di recupero per chi è stato male. Lunedì e martedì con il transito della Luna nel segno sono favorite le intuizioni. Spesso sembrate dei veggenti: ciò che pensate in piena notte si avvera il giorno dopo. Infine, l’astrologo delle stelle vi invita a cogliere al volo le opportunità che si presentano davanti a voi.