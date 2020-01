GF VIP 4, Licia Nunez incontra l’ex fidanzata Barbara Eboli. Pace fatta?

Licia Nunez è una della concorrenti del GF VIP 4. Sin dalle primissime battute ha fatto molto parlare di sé per la storia d’amore, durata molti anni ma poi finita, con Imma Battaglia. Licia, una donna che appare da subito forte e fragile allo stesso tempo, si lascia andare nella casa. Racconta molto spesso i suoi momenti con la Battaglia prima che questa la lasciasse per l’attuale compagna Eva Grimaldi.

Le parole utilizzate sono state tantissime, altrettanto gli sfoghi e i momenti di malinconia. Dopo essere stata lasciata lunedì scorso con un post, ieri sera Lucia Nunez ha però incontrato la sua Barbara. Decisivo il chiarimento tra le due donne. Ecco com’è andata.

Lucia Nunez, mollata in diretta dalla fidanzata

Ci eravamo lasciati, la scorsa puntata, con la rottura del rapporto tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli. Quest’ultima, infatti, stanca dei continui riferimenti della fidanzata ad Imma Battaglia, aveva parlato di mancanza di rispetto ed aveva mollato tutto.

Questi ultimi, inutile dirlo, sono stati giorni difficili nella casa per Licia. Ieri sera, però, Barbara è entrata in casa per un chiarimento decisivo. Un video riassuntivo ha preceduto il suo ingresso. Un video in cui la Nunez ha potuto rivedersi e forse rendersi conto davvero di ciò che aveva ferito così tanto la sua ormai ex compagna.

Le dure parole di Barbara a Licia Nunez

È in questo momento che Barbara Eboli fa il suo ingresso in casa. Palpabile l’emozione delle due donne che si ritrovano finalmente faccia a faccia. L’amore che provano, però, è chiaro negli occhi di ciascuna. La prima a parlare, senza nemmeno abbracciare Licia, è proprio Barbara.

Le sue parole sono state sin dall’inizio molto dure ed hanno colpito al cuore l’ex fidanzata. “Sapevamo che poteva uscire il passato” le dice con rabbia “ma parlarne per tre settimane, 24 ore al giorno, non va bene”. Proprio questo è stato l’aspetto che ha fatto arrabbiare la ragazza.

Poi prosegue “Hai parlato del tuo passato, eclissando il tuo presente”. Una sorta di richiamo quello della bella Barbara che, evidentemente, si è sentita messa da parte e non considerata dalla sua Licia Nunez. La ragazza è un fiume in piena e prosegue ricordando a Licia come le sue parole, al di fuori della casa, hanno un peso enorme. Soltanto lei, protetta da quelle quattro mura, è al sicuro ma nella vita reale da certe parole bisogna sapersi difendere.

Proprio di questo Barbara era stanca: gli attacchi di tutti ed i commenti negativi sul comportamento di Licia in casa. “Non è semplice stare qui ma tu sei l’altra metà dell’amore” la interrompe quest’ultima. Il confronto si chiude con un bacio tra le due. Sembra davvero essere tornata la pace nei loro cuori.