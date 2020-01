GF VIP 4, chi sono i super boys entrati nella casa con una missione speciale?

Nella settima puntata del GF VIP 4 tre nuovi uomini sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Tre icone sexy che arrivano con una missione speciale: dovranno far carambolare le donne della casa. Proprio queste ultime si sono lamentate, nei giorni scorsi, della scarsa collaborazione degli inquilini uomini all’interno della casa.

GF VIP 4, chi sono i 3 super boys

Sono tre e sono davvero molto attraenti i super boys che sono entrati nella casa del Grande Fratello VIP 4. La presentazione dei tre avviene praticamente ad inizio puntata. Chi sono, quindi, questi tre giovanotti?

I loro nomi sono Jacopo Poponcini, Matteo Alessandroni e Gianluca Irpino. “Tre super boys con gli ormoni a palla”, è così che lo stesso Alfonso Signorini li ha presentati ad inizio puntata. Dei tre, allo stato attuale, non si conosce moltissimo.

Sappiamo che Gianluca Irpino è un giocatore di poker già noto al grande pubblico dal momento che in passato ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore. Un ragazzo che ha ricordato col sorriso e con entusiasmo l’avventura al programma di Maria De Filippi. Non è finita come si sarebbe augurato ma nonostante questo il ragazzo pensa che nella vita vale sempre la pena mettersi in gioco e rischiare. Ed è proprio con questo spirito che è entrato al GF VIP 4.

Jacopo Poponcini è un calciatore che nella vita fa anche il modello. Anche lui è conosciuto al pubblico dal momento che nel 2019 ha partecipato a Temptation Island VIP come tentatore. Il ragazzo ha un legame fortissimo con la propria famiglia ed in particolare con la sorella gemella. Ama le donne più grandi al punto che ha avuto, in passato, una storia con una donna di 7 anni più grande.

Matteo Alessandroni è un personal trainer e calciatore che lavora anche come modello. Anche lui, in qualche maniera, è già noto al pubblico. Fu ospite, infatti, in una delle trasmissioni della D’Urso dove si recò per smentire le voci inerenti una relazione con Carmen Di Pietro. Attualmente è fidanzato.

L’ingresso dei super boy nella casa del GF VIP 4

Dopo una lunga attesa, è giunto finalmente il momento per i tre ragazzi di varcare la fatidica porta rossa. Il primo ad entrare, ed essere accolto dalle donne entusiaste, è Gianluca.

Anche a Matteo, secondo ingresso, è riservata un’accoglienza molto calorosa da parte delle donne della casa. L’accoglienza più “bollente”, però, spetta a Jacopo, il bello dai capelli lunghi. Lui, infatti, si fa trovare dalle donzelle sotto una doccia. Un’acqua ghiacciata, come sottolineato pure dalle ragazze.

La missione speciale ha così inizio nella suite dove tutte le donne, dopo le nominations, si recano in suite per partecipare ad una festa organizzata loro dai super boys. Come andrà la loro missione speciale?