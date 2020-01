Valeria Marini di nuovo al GF VIP, confronto di fuoco con Elia e Zequila

Valeria Marini, nel corso dell’ultima puntata del GF VIP 4, è entrata nuovamente nella casa più spiata d’Italia. La motivazione principe, stavolta, non è un confronto con la rivale di sempre, Rita Rusic, ma un chiarimento con Antonella Elia e Antonio Zequila.

Dopo l’ultimo ingresso della showgirl nella casa, infatti, erano volate parole offensive nei suoi confronti da parte dei due inquilini della casa. Epiteti poco carini e dispregiativi come “è un ce**o” o “è un mostro” hanno scatenato un vero e proprio polverone. Non era difficile, dunque, aspettarsi un nuovo ingresso della Marini in casa. Come sarà andato?

Antonella Elia accoglie (si fa per dire) Valeria Marini

Dato i commenti davvero poco belli di Antonella Elia verso la Marini, è proprio lei ad avere il compito di accoglierla in casa. Eloquente il commento appena la vede “Di nuovo Qui? No, stiamo scherzando?”.

L’atmosfera si fa subito rovente e quello che avrebbe dovuto essere un chiarimento si trasforma in uno scontro infuocato. Pesante il richiamo di Valeria Marini all’Elia. Le ha dato, infatti, dell’invidiosa e della diseducativa. “Se tutti fossero come te, il mondo andrebbe a rotoli” ha affermato.

Naturalmente la risposta della Elia non si è fatta attendere. La donna sostiene che tutte le persone che pensano di suscitare invidia negli altri devono avere qualità straordinarie. Poi si rivolge alla Marini e le chiede “Tu quali qualità credi di possedere? Sei una mitomane”.

Proseguono le parole dell’ex di Non è la Rai che definisce la Valeriona nazionale come una donna priva di qualità umane ed artistiche. Le dice che l’unica cosa che sa fare è acchittarsi, gonfiarsi e mettersi le calze a rete. Parole fortissime che hanno scatenato una dura reazione persino sui social. Quasi tutti, fuori dalla casa, si schierano dalla parte di Valeria.

Valeria Marini vs Antonio Zequila

Chiusa la parentesi con Antonella Elia, l’attenzione di Valeria Marini si sposta su Antonio Zequila, reo anch’egli di averla pesantemente offesa. I due, si è scoperto, hanno avuto un flirt in gioventù e proprio alla popolarità “successiva” alla sua conoscenza si attaccano le parole dell’uomo. Non è piaciuto, al pubblico, l’aver ribadito che la donna viveva in condizioni umili. Si tratta, forse, di un reato vivere con poche cose, in una casa piccola e girare su un vecchio motorino blu?

La Marini rimane nella casa

Valeria Marini è entrata nella casa per rimanere, e lo comunica con una certa aria di soddisfazione agli altri inquilini. Naturalmente la notizia genera un po’ di malcontento. L’unica persona a cui Signorini svela la verità è Rita Rusic: la Marini si fermerà solo per una notte. Inevitabile un sospiro di sollievo della donna che prevedeva, di certo, un futuro in casa un po’ turbolento.