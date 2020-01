GF VIP 4, chi sono i nominati della puntata del 27 gennaio?

Nella settima puntata del GF VIP 4, come accade ad ogni appuntamento con la casa più spiata d’Italia, si sono svolte le nomination che hanno decretato i tre concorrenti da mandare al televoto fino alla prossima puntata di venerdì 31 gennaio. La scelta è stata fatta con tre meccanismi differenti ed ha portato in nomination Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli.

GF VIP 4, le nominations dei preferiti della casa

Com’era già accaduto nelle scorse settimane, anche in questi ultimi giorni il GF aveva invitato i ragazzi a scegliere i preferiti della casa. Questi, al termine, sono risultati essere 8 ovvero Pago, Michele, Aristide, Adriana, Andrea Montovoli, Paolo, Rita, Antonio. Nelle loro mani è il destino dei propri compagni. Ciascuno, infatti, dovrà scegliere un concorrente da salvare dalle nomination.

Riuniti nella stanza super-led, i preferiti fanno i nomi dei compagni che vogliono salvare. Questi gli abbinamenti: Pago – Antonella Elia, Michele – Licia, Aristide – Andrea Denver, Adriana – Paola, Andrea Montovoli – Fernanda, Paolo – Clizia, Rita – Barbara, Antonio – Fabio.

Non vengono salvati Carlotta e Patrick. Tra loro è il “preferito tra i preferiti”, ovvero Pago, a scegliere chi mandare al televoto. Il cantautore sardo sceglie di salvare Carlotta che definisce come una ragazza meravigliosa. In nomination, invece, Patrick anche perché lo era nel televoto annullato durante i giorni scorsi.

GF VIP 4, le nomination degli uomini

Gli uomini della casa voteranno esclusivamente un uomo tra loro e lo faranno in maniera palese all’interno della stanza super-led. Qui utilizzeranno delle carte col volto dei propri compagni per esprimere la propria nomination. Il concorrente più votato si aggiungerà a Patrick e andrà al televoto.

Ecco come hanno votato gli uomini: Patrick – Michele, Pago – Andrea Denver, Fabio – Aristide, Andrea Denver – Andrea Montovoli, Paolo – Fabio, Aristide – Fabio, Antonio – Andrea Montovoli, Andrea Montovoli – Michele, Michele – Andrea Montovoli.

Con 3 voti va in nomination Andrea Montovoli. Si ferma a 2 voti Michele mentre a un voto a testa è andato ad Aristide e Andrea Denver. Zero voti tutti gli altri.

GF VIP 4, le nominations delle donne

Se gli uomini hanno fatto delle nominations palesi, le donne le faranno in segreto all’interno del confessionale. Dovranno scegliere una donna da mandare al televoto. Ecco comè andata: Paola – Licia, Clizia – Barbara, Antonella – Rita, Fernanda – Clizia, Barbara – Clizia, Rita – Adriana, Licia – Carlotta, Carlotta – Rita.

Per le donne, è Rita Rusic ad andare al televoto con un totale di 3 voti. Seguono Clizia che ha ottenuto 2 voti, Barbara, Licia, Adriana e Carlotta con un solo voto ciascuno. Nessuna nomination, invece, per Paola, Antonella e Fernanda.

In definitiva, i tre nominati della puntata

Alla fine di tutte le nominations, a finire al televoto sono Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese e Rita Rusic. Chi la spunterà? Lo vedremo nella puntata di venerdì 31 gennaio.