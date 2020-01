Oroscopo Branko di oggi 28 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 28 gennaio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. I nativi del Leone devono fare molta attenzione ai farmaci e al cibo, mentre i Pesci devono sistemare alcune questioni legali. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 28 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In attesa di nuove novità professionali e sfide sentimentali, risolvete le situazioni in sospeso. Saturno dice che dovete fare dei conti con qualcuno in casa e nell’ambiente esterno. Dosate il linguaggio, non siate aggressivi.

Toro – Luna in Pesci è ottima per voi. Venere vi accarezza dolcemente, avete un grande bisogno che qualcuno si prenda cura amorevolmente di voi. Manca poco per realizzare tutti i vostri progetti e presto vi regaleranno soddisfazioni.

Gemelli – Luna odiosa in Pesci, Venere antipatica e invidiosa, Nettuno avvelena il campo professionale ma Mercurio fa brillare la vostra intelligenza e bravura. Se volete vincere, avete bisogno delle giuste collaborazioni.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Il vostro cuore palpita, pieno di sentimenti e di emozioni ma c’è una strana inquietudine che vi distrae nelle discussioni professionale e affari. Dovete sforzarvi per non perdere la facilitazione che portano Luna e Venere in Pesci. Nettuno vi aiuta a realizzare un sogno.

Leone – Ciò che vi manca è un po’ di autoironia. Gennaio si chiuderà con Luna in Ariete, segnale di nuova vita e nuove partenze, ma oggi è in Pesci e vi porta tanto amore. I single devono mettersi alla ricerca di una nuova storia. Massima cautela ai farmaci e al cibo.

Vergine – Anche in questa giornata la Luna in Pesci è in opposizione. Il vero problema non è la sua opposizione ma l’aspetto che si forma con Marte, siete agitati e distratti. Mercurio vi aiuta nell’ambito professionale e commerciale. Dovete separare lavoro e famiglia.

Previsioni di martedì 28 gennaio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – I giovani del segno devono fare sporto come la pallavolo. Anche gli adulti devono praticare qualche attività sportiva, ma sempre con prudenza. Saturno crea problemi alle ossa, gambe, ginocchia e vi rende agitati. La forma fisica è molto importante, poiché le stelle annunciano intense attività professionali, commerciali e specialistiche.

Scorpione – In questa giornata siete tutti nervosi, impazienti e poco collaborativi a causa di Sole in Acquario che disturba anche il Toro. Nonostante tutto, avrete molto amore e i cuori solitari avranno un nuovo innamoramento.

Sagittario – Marte nel segno vi protegge da assalti esterni e domestici. Molte persone vi remano contro ma voi conoscete la ragione e potete reagire. Anche in questa giornata Luna-Pesci è contro di voi, salute in calo se non vi prendere un giorno di pausa.

L’oroscopo di Branko del 28 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Situazioni astrali un po’ piccanti grazie a Luna in Pesci, congiunta a Venere. Avete strane idee in testa ma tutto rimane a livello immaginario. L’unica cosa concreta è la riuscita professionale e finanziaria. Se volete un amore con la A maiuscola, dovete aspettare il 2 febbraio.

Acquario – In questa giornata siete impazienti, magari vi state lamentando che il 2020 non offre niente di buono. Dovete sapere che fra due mesi arriva Saturno, poi Venere grande, Marte potente e a fine anno Giove. Tutto ciò significa che ritroverete l’essenza della vostra natura. Siate unici.

Pesci – Siete molto concentrati sul lavoro, guadagno e successo ma dovete pure vivere con amore e passione questa Luna nel segno. Momento ideale per pensare al matrimonio, fidanzarsi e iniziare una nuova storia. Giove sistema tutti i problemi legati alla casa, proprietà di famiglia e le altre questioni legali.