Bufera contro il GF VIP: “Barbara Alberti ha finto il malore”, ecco il motivo (FOTO)

La puntata di ieri, lunedì 27 gennaio, del GF VIP è stata parecchio movimentata, ma la questione più spinosa è stata certamente legata all’uscita di Barbara Alberti. La scrittrice, in questi giorni, ha abbandonato temporaneamente il gioco a causa di un malore. Prima che questo accadesse, però, ha avuto un duro sfogo contro il programma e Signorini per il modo in cui l’hanno trattata.

Ieri sera, dunque, ha dovuto informare tutti circa le sue condizioni di salute e ha spiegato se avesse ancora la voglia di continuare oppure no. Contrariamente a quanto dichiarato nei giorni passati, l’Alberti è sembrata entusiasta di andare avanti. Questo cambio repentino di atteggiamento ha fatto sorgere nei telespettatori un forte dubbio: il malore potrebbe essere stato inventato.

Le accuse contro Barbara Alberti e il “finto” malore

Barbara Alberti, era al televoto con Patrick Pugliese e Fernanda Lessa. A un passo dalla puntata, però, la scrittrice ha manifestato la volontà di uscire dal GF VIP e poi ha detto di avere un malore. Per quasi due giorni non si sono avute notizie della donna, sta di fatto che non si conosce con esattezza neppure la natura dell’indisposizione. Ad ogni modo, ieri sera la concorrente è apparsa decisamente diversa, piena di voglia di mettersi in gioco e di continuare l’avventura.

Su Twitter, molti telespettatori hanno commentato la cosa dicendo che il suo comportamento fosse incomprensibile. Secondo molti, la donna si sarebbe inventata la storia del malore per far annullare il televoto. Le probabilità che sarebbe stata proprio la scrittrice a lasciare la casa erano molto altre, perciò la produzione potrebbe averla aiutata per rimanere.

Il GF VIP aiuta alcuni concorrenti?

Inutile dire che sul web è scoppiato il caos. Numerosi telespettatori si sono indignati contro il GF VIP per il modo in cui ha “protetto” Barbara Alberti. Numerosi utenti credono che questa sia l’edizione del reality peggio riuscita di sempre e il motivo sta non solo nel fatto che a condurre il programma sia Alfonso Signorini, ma anche in altro.

Troppe volte, nel corso delle varie puntate, si è assistito a delle incongruenze da parte della produzione, la quale adopera due pesi e due misure differenti a seconda dei concorrenti. Contro il reality show si sta verificando una vera e propria protesta in cui si chiede ad Alfonso Signorini di andare via e di lasciare le redini ad una persona più competente.