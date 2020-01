Alessia Marcuzzi fuori dall’Isola dei famosi 2020? Ecco chi potrebbe sostituirla

In queste ore si stanno diffondendo sul web delle indiscrezioni in merito alla prossima edizione dell’Isola dei famosi, programma da molti anni condotto da Alessia Marcuzzi. Il pubblico, ormai, si era abituato a vedere la simpatica conduttrice alle redini di un programma così intenso e goliardico come questo. Tuttavia, nell’edizione 2020 potrebbero esserci delle novità alquanto deludenti in questo senso.

Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sul sito Dagospia, sembra che la donna abbia deciso di non prendere parte al reality show lasciando l’incarico ad un altro big della televisione. Di chi si tratterà mai? Andiamo a vedere l’ipotesi maggiormente accreditata.

Lo spiffero sugli impegni di Alessia Marcuzzi

Il Grande Fratello VIP sta entrando nel vivo del gioco, ma il pensiero di molti corre già verso il prossimo reality show. Quando questo volgerà al termine, infatti, sarà sostituito dall’edizione 2020 dell’Isola dei famosi che, questa volta, potrebbe non essere condotta da Alessia Marcuzzi. La donna, infatti, pare sia impegnata in altri progetti lavorativi, che la spingerebbero ad allontanarsi dal reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Per adesso, non ci sono informazioni certe su questo argomento, ma solo degli spifferi diffusi dal giornalista Alberto Dandolo. Secondo queste voci, la conduttrice potrebbe essere impegnata nel programma Show dei record, un format decisamente diverso rispetto a quello che è sempre stata abituata a condurre.

La Blasi la sostituirà all’Isola dei famosi?

Dopo la diffusione della notizia inerente l’ipotetico abbandono di Alessia Marcuzzi dell’isola dei famosi, gli utenti si stanno chiedendo chi potrebbe sostituirla. Al momento non ci sono delle informazioni concrete in merito, tuttavia, il sito TvBlog ha fatto delle ipotesi alquanto verosimili. Il volto più adatto, in questo momento, risulterebbe essere quello di Ilary Blasi.

La moglie di Francesco Totti, infatti, ha rinunciato alla conduzione del GF VIP per concentrarsi maggiormente nella sua vita privata e nel programma Eurogames. Tuttavia, dopo il tempo trascorso, potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco in un programma simile al Grande Fratello. Intanto, su Instagram, entrambe le conduttrici continuano a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Ci tocca attendere per scoprire qualcosa di più.