‘Ho rischiato di morire…’: da Caterina Balivo la scioccante rivelazione, le parole del noto cantante Pappalardo

Caterina Balivo al centro delle polemiche

Nelle ultime ore Caterina Balivo è finita al centro di feroci polemiche per due motivazioni. La prima per il post di cordoglio postato su Instagram dove ricorda il cestista Kobe Bryant. Alcuni utenti l’hanno accusata di essere meno retorica insinuando di non conoscere per niente lo sportivo.

Successivamente è finita nel mirino del web per il suo outfit scelto a Vieni da me proprio nella Giornata della Memoria, ovvero un ambito a strisce. E a proposito del suo programma pomeridiano di Rai Uno, di recente la conduttrice napoletana ha avuto un crollo emotivo durante un’intervista.

L’attore e cantante ospite a Vieni da me

Nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio 2020 tra i vari ospiti arrivati nel salotto di Vieni da me c’è stato Adriano Pappalardo, noto cantante ed attore. In questi giorni l’uomo è finito in rete per via della sua accesa discussione a Domenica In di Mara Venier avuta diversi anni fa con Antonio Zequila.

Una liti che gli costò molto visto che fu allontanato per diverso tempo dalla Rai. Intervistato dalla conduttrice partenopea l’artista ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita. Infatti ha parlando del suo grande successo professionale, ma anche dei momenti difficili che lo hanno colpito in prima persona.

Adriano Pappalardo: il rapporto col padre e l’incidente col parapendio

Nel salotto di Vieni da me Adriano Pappalardo ha aperto il suo cuore a Caterina Balivo. L’artista ha rivelato di aver sempre avuto un rapporto conflittuale col padre. Quando ha comunicato al genitore la sua intenzione di fare il cantante lo ha praticamente cacciato da casa dicendogli di non essere più suo figlio. Ma dopo anni, quando venne invitato al Festivalbar all’Arena di Verona il papà cambiò idea dicendogli di essere fiero di lui.

Delle frasi molto belle, ma purtroppo l’anno seguente il genitore venne a mancare. Parole che hanno commosso la padrona di casa. Inoltre Pappalardo ha confessato di aver rischiato di perdere la vita durante il lancio con un parapendio. L’attore si era accorto che un ala è andata sotto, ma per fortuna è riuscito ad atterrare senza nessuna conseguenza negativa.