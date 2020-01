Grande Fratello Vip: il riassunto della settima puntata

Storie personali, scontri e nuove nomination. Ecco tutto quello che è successo nella settima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 27 gennaio

Grande Fratello Vip: Barbara Alberti rientra in gioco

Nei giorni scorsi Barbara Alberti si era rifiutata di fare le nomination dichiarando di non riuscire più ad andare avanti nel gioco.

Per questo avrebbe voluto lasciare il programma. Tuttavia, un malore l’ha costretta a recarsi in una clinica per accertamenti e lì pare abbia capito che non vuole arrendersi ma andare avanti nel reality e iniziare a “giocare”. Infatti, nella settima puntata la scrittrice è rientrata in Casa più agguerrita che mai.

I confronti e gli scontri della settima puntata

Il carattere, le simpatie e antipatie dei concorrenti stanno emergendo pian piano. Lo ha fatto notare anche Alfonso Signorini quando ha parlato della “rivalità” tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Le due donne non nutrono molta simpatia e hanno avuto un confronto piuttosto acceso.

A scombussolare un po’ i concorrenti poi è arrivata Valeria Marini. La showgirl stellare è tornata a battibeccarsi con Rita Rusic, ha avuto un lungo confronto con Antonella Elia dicendole di parlare bene delle donne e non essere invidiosa. Infine, anche con Antonio Zequila Valeria ha avuto qualcosa da ridire. Ha smentito le parole de “er mutanda” riguardo un loro flirt negli anni novanta.

Licia Nunez ha avuto la possibilità di vedere la sua fidanzata Barbara che l’aveva lasciata con un post su Instagram la settimana scorsa. Ebbene, tra le due ci sono state lacrime e chiarimenti. Barbara ha strappato una promessa a Licia: non deve tornare al passato ma guardare avanti. Insomma, la loro storia continuerà.

Le nomination e le prossime anticipazioni

Nella puntata di lunedì non è uscito nessuno dal reality, ma ci sono state delle nuove nomination. Gli otto preferiti della Casa hanno deciso di salvare otto concorrenti escludendo Carlotta e Patrick. Pago, il più votato della settimana, ha poi deciso di salvare Carlotta e mandare al televoto Patrick. A lui, a seguito delle nomination normali, si sono aggiunti Andrea Montovoli e Rita Rusic.

Nella prossima puntata (di venerdì 31 gennaio) Pago avrà la possibilità di rivedere la sua ex fidanzata Serena. Pare che questa volta il cantautore avrà modo di parlarle dei suoi sentimenti, dal momento che in settimana ha scritto una canzone per lei. Che cosa succederà?