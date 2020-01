‘Due pagliacci fuori luogo…’: Paolo Bonolis e Luca Laurenti rischiano, la rabbia su Avanti un altro! [FOTO]

Paolo Bonolis e Luca Laurenti la combinano grossa ad Avanti un altro!

Niente da fare, non si placano le polemiche intorno ad Avanti un altro!, il popolare game show che dallo scorso 6 gennaio 2020 va in onda nella fascia preserale di Canale 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno risollevato gli ascolti sopo il mezzo flop di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti.

Tuttavia sul web si è sollevato un polverone a causa di alcune scelte inaccettabili da parte dei conduttori, ma soprattutto dagli autori e il notaio del quiz tv prodotto dalla SDL 2005, casa di produzione appartenente a Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. Per quale ragione?

La scenetta della dimenticanza dell’occhiale non fa ridere agli internauti

La scorsa settimana, precisamente nella puntata di Avanti un altro! andato in onda sabato, è accaduto qualcosa di divertente ma anello stesso imperdonabile. I protagonisti ancora una volta sono stati i due conduttori del game show di Canale 5, ovvero Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In che senso?

L’artista romano in occasione del gioco finale, ovvero quando si devono fare le 21 domande al concorrente ha informato i presenti di aver dimenticato gli occhiali di vista. Quindi, impossibilitato a leggere i quesiti ha chiesto gentilmente al Maestro di prendere il suo post. Una situazione che si era ripetuta la settimana precedente con un finale disastroso sia per la concorrente che per la reputazione del programma Mediaset.

La reazione del popolo del web all’ingiustizia subita da una concorrente

Morale della favola? La campionessa si è trovata davanti un Luca Laurenti non in grado di leggere le domande in modo potabile, facendola confondere e perdere il montepremi accumulato durante la puntata di Avanti un altro!. Una decisione che non è piaciuta per niente al popolo del web che non ha perso tempo ad esprimere la propria disapprovazione sui social ufficiali del game show di Canale 5.

In tanti hanno criticato l’operato di Paolo Bonolis e Luca Laurenti affermando di aver messo in scena un grande porcata. Altri, invece, li considerano due pagliacci che in questo caso non ha fatto ridere per niente. Ecco lo sfogo di una follower su IG: