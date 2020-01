Laura Chiatti super sexy ammette di aver investito bene i suoi soldi (FOTO)

Laura Chiatti e i commenti sulle sue foto hot: ammette di aver speso molto bene i suoi soldi

Qualche giorno fa Laura Chiatti ha festeggiato un milione di follower su Instagram e adesso però, è nuovamente tornata attiva sui social come oramai lo è da 8 anni. L’attrice il suo primo post lo ha pubblicato il 25 novembre del 2012 e da allora, non ha più smesso così che i suoi follower possono seguire i momenti più importanti della sua vita.

Adesso si è mostrata in tutta la sua bellezza e talvolta, pubblica anche gli scatti più belli con il suo marito Marco Bocci, anche collega di lavoro. Inoltre, molto spesso l’attrice dedica delle foto a Pablo ed Enea, i suoi due figli, ma non si nasconde neanche quando deve condividere dei momenti dolorosi, come ad esempio, lutti oppure altri problemi.

Alcune delle cose più amate sono quelle che esprimono tutta la sua bellezza. Ad esempio, in occasione di un milione di follower aveva mostrato la sua foto con le tette al vento, coperte poco poco con il braccio. Inevitabile la pioggia di commenti e di like! (Continua dopo la foto)

Laura Chiatti in versione super hot

Qualche ora fa invece, Laura Chiatti ha deciso di pubblicare una sua versione davvero molto hot in cui gioca con il biliardino e mette in mostra tutto il suo decolté. I commenti sono stati davvero tanti tra cui anche quelli di alcuni personaggi famosi che hanno voluto sottolineare come l’attrice diventa sempre più bella e affascinante.

Miriam Leone ad esempio, ha sottolineato la bellezza della sua collega ed amica. Leonardo Pieraccioni invece, molto simpaticamente ha scritto due a zero con riferimento al biliardino e alla scollatura dell’attrice.

Il commento sull’intervento di chirurgia estetica

Un commento che ha subito suscitato l’interesse dei fan è stato quello di Eva Riccobono che ha scritto alla collega che aveva un seno prorompente. Subito Laura Chiatti ha risposto dicendo che questi sono stati i soldi meglio spesi, secondo lei.

Infatti non ha mai negato che nel 2012 ha fatto un intervento di chirurgia estetica al seno. Ha spiegato che a causa dello stress dovuto al lavoro aveva perso le sue forme e quindi ha voluto rimettere un po’ in sesto il suo décolté però senza fare nulla di esagerato. Adesso, non si pente di quel piccolo intervento che la fa sentire più bella.