Federico Rossi confessa: ‘Avevo fatto una promessa a Paola ma non l’ho mantenuta’

Federico Rossi aveva fatto una promessa alla sua Paola Di Benedetto ma non l’ha mantenuta. Ecco di cosa si tratta

Federico Rossi parla di Paola Di Benedetto

Domenica 26 gennaio Benji e Fede sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Durante l’intervista si è parlato anche d’amore, della storia di Benjiamin con Bella Thorne (che continua a gonfie vele) e di quella tra Federico e Paola Di Benedetto, ora concorrente del Grande Fratello Vip.

Tra loro è iniziato tutto un anno e mezzo fa quando Paola stava uscendo dalla delusione con Francesco Monte e ha scritto un messaggio su Instagram a Federico dicendogli che le sue canzoni le stavano tenendo molta compagnia. Tanto è bastato per far scattare subito qualcosa. Nonostante la rottura dell’estate, Federico e Paola hanno superato i malintesi e adesso sono molto felici e innamorati.

Federico ha confessato di essere geloso, ma che in realtà Paola è molto più gelosa di lui. Per loro questa esperienza è una dura prova, ma il cantante ha ricordato che lui può vederla sempre in tv quindi questo l’aiuta molto. Tuttavia, pare che non abbia mantenuto una promessa che aveva fatto alla sua fidanzata.

Federico non ha mantenuto una promessa fatta a Paola

Benji ha rivelato che Federico, prima di lasciare che Paola partisse per il reality, le aveva fatto una promessa. Non avrebbe commentato in nessun modo le vicende del Grande Fratello Vip. Invece, questa promessa non è stata mantenuta. Infatti, la scorsa settimana Federico si è scagliato, tramite Twitter, contro Antonio Zequila, colpevole di aver voluto che Paola si spogliasse durante una serata di burlesque.

Paola, in effetti, quando è stata informata delle parole del suo fidanzato, ne è rimasta sorpresa e ha chiarito che la situazione è serena e tranquilla. Insomma, Federico ha visto una profonda mancanza di rispetto ma Paola ha interrotto la polemica sul nascere.

La dedica di Federico

Oltre a creare un po’ di disagio per i commenti contro Antonio Zequila, Federico ha anche scritto sui social una bella dedica d’amore per Paola. Infatti, in un daytime la modella vicentina era in lacrime pensando al suo fidanzato e lui non ha aspettato oltre per dirle che anche lei gli manca tanto e che è molto orgoglioso di come si sta comportando.

Nel seguirla si fa sempre delle gran risate e spera che possa viversi questa esperienza al 100% e tornare presto da lui. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?