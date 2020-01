Francesco Monte notizia bomba, nuovo lavoro con Jennifer Lopez

Francesco Monte accanto a Jennifer Lopez per la campagna di Gucci e Marciano: i complimenti di colleghi e fans

Francesco Monte trova lavoro con Jennifer Lopez e subito stupisce tutti. Il periodo dell’ex tronista non era stato proprio positivo ultimamente, perché era stato provato da alti e bassi. Addirittura, si era trovato anche in numerosi scandali come quello dell’Isola dei famosi.

Nel corso della trasmissione Reality Tv, infatti era stato accusato di aver fatto uso di stupefacenti e quindi di aver fumato uno spinello. Un’accusa molto grave che è stata promossa da Eva Henger che aveva accusato l’ex tronista di aver portato la droga nel programma. Tutto era stato messo a tacere, ma intanto talvolta era diventato anche motivo di scherno.

Ne era nato il cosiddetto canna-gate. Addirittura il rapper Sciarra aveva scritto dei versi in merito a questo episodio. Francesco non aveva preso bene queste frecciatine però in realtà, felice nella sua vita personale e molto impegnato nel lavoro, stava cercando di superarlo.

Francesco Monte e le foto con J-Lo

Il bel modello Francesco Monte preso dalla nuova storia d’amore con Isabella De Candia però non ha abbassato la guardia dal lavoro. Infatti, è riuscito a trovare un ingaggio davvero sorprendente.

Il modello ha pubblicato alcune immagini insieme a Jennifer Lopez in quanto è stato scelto come protagonista della campagna pubblicitaria di Gucci e Marciano, realizzata a Los Angeles . Un successo che ha permesso di condividere sui social delle foto davvero molto belle. Per lui è stato un grande onore ed infatti, ha voluto anche chiarire alcuni commenti.

Qualcuno però ancora stenta a crederci, tant’è che Guendalina Tavassi ha specificato che secondo lei si trattava di un fotomontaggio e stentava a credere alla veridicità di quello che stava vedendo sui social. Però, era proprio vero, infatti l’attore e modello, è stato scelto per la sua bellezza ed espressività.

Le indiscrezioni sulla sua vita personale

Intanto però sono anche numerose le indiscrezioni sulla sua storia d’amore. Dopo quello che era successo con Cecilia Rodriguez, Francesco Monte ha deciso di proteggere un po’ la sua storia d’amore dai riflettori. Infatti, per ora tutto procede a gonfie vele.

Non ha voluto mai più far parlare di sé e ha detto più volte di non voler intervenire sulla sua vita privata, concentrandosi solo sulla sua professione e sul tuo talento. Non vuole perdere visibilità ma vuole tutelare se stesso!