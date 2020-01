Lacrime a L’Eredità: Flavio Insinna perde un protagonista del game show di Rai Uno [FOT]

Michele Veronesi dice addio a L’Eredità

Prima o poi doveva succedere. Ieri sera, lunedì 27 gennaio 2020 L’Eredità ha perso un grande campione. Il giovane Michele Veronesi dopo circa una settimana ha dovuto cedere il post ad un altro concorrente. Ma il ragazzo che è uno studente universitario e commesso ha lasciato il segno nel game show del preserale di Rai Uno.

Infatti, oltre a essersi portato a casa una cifra pari a 75 mila euro, ha fatto parlare di sé per la scommessa fatta con Flavio Insinna. In caso di vincita lui e il conduttore si dovevano tagliare i capelli: detto fatto. Purtroppo, però, la sua avventura è terminata facendo commuovere il pubblico presente in studio ma anche il padrone di casa che lo ha definito un ragazzo meraviglioso.

Commozione in studio per la sconfitta di Michele

Prima di salutarlo, Flavio Insinna riferendosi a Michele ha detto che è stato a L’Eredità con tanta intelligenza e simpatia. Ovviamente il ragazzo è stato applaudito da tutto il pubblico presente nello studio 6 Fabrizio Frizzi di Roma, ex Dear.

A quel punto lo studente universitario si è avvicinato al padrone di casa per fare dei ringraziamenti e saluti finali. Nello specifico ha menzionato tutta la sua famiglia, la fidanzata Noemi, i colleghi di lavoro e gli altri studenti dell’Università in cui studia. (Continua dopo la foto)

Flavio Insinna gli augura un in bocca al lupo a Veronesi

Michele Veronesi è uscito al duello, ovvero prima del Triello che da la possibilità di tornare a giocare il giorno seguente a L’Eredità. Dopo essere stato salutato in studio, è uscito fuori con il conduttore romano Flavio Insinna. E proprio quest’ultimo gli ha augurato un in bocca al lupo per i suoi studi e per il suo futuro.

Nel popolare game show di Rai Uno è subentrata una nuova campionessa che però non è riuscita a vincere a La Ghigliottina. I telespettatori rivedranno lo studente al torneo dei campioni previsto in tarda primavera?