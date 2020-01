Alessia Marcuzzi, decide di fare il suo primo tatuaggio dedicato a chi? (FOTO)

Alessia Marcuzzi si fa accompagnare dal primogenito a fare il suo primo tatuaggio: ecco a chi lo dedica…

Alessia Marcuzzi decide di fare il suo primo tatuaggio e lo dedica ai suoi due figli. Non è la prima volta che la conduttrice dice che i suoi bambini sono la luce dei suoi occhi e la sua ragione di vita. A 47 anni, l’ex conduttrice del Grande Fratello ha deciso di fare il primo tatuaggio.

Si è fatta accompagnare da suo figlio Tommaso, il primogenito e si sono recati a Londra. La conduttrice si è fatto incidere sulla pelle proprio questa scritta con due stelline, proprio per ricordare che Tommy e Mia sono la sua luce, quindi la ragione della sua vita.

Un piccola simbolo che però è stato subito accolto positivamente dai fans che l’hanno potuta seguire passo dopo passo, in quanto ha condiviso tutto su Instagram. (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi e il tattoo

È stata proprio Alessia Marcuzzi a voler specificare che si vuole fare questo tatuaggio perché la parola “luce” le ricorda appunto i suoi figli. In più, le due stelline proprio rappresentano i sue due bambini che lei ha dato appunto alla luce 19 e 9 anni fa.

Per la conduttrice rappresentano il regalo più bello di tutta la sua vita. Del resto, ha anche spiegato che questa parola è molto importante nella sua vita perché lei si sente una privilegiata e non è un caso che ha scelto una stella come simbolo della sua linea di borsa.

Ha voluto anche fare un anticipazione ai suoi fans spiegando che è in corso un nuovo progetto che si chiama proprio luce ed è uno di quelli che a cui sta lavorando da un po’ di tempo, che molto presto sarà reso pubblico.

I commenti maliziosi sui social network

Non tutti fanno però hanno preso positivamente la scelta di Alessia Marcuzzi di fare un tatuaggio e neanche l’oggetto è stato preso da tutti in maniera positiva. Addirittura tra i commenti dei followers ce n’è uno un po’ cattivello che invece, spiega che avrebbe copiato la parola a Chiara Ferragni.

Alessia però non si è demoralizzata e ha detto che non lo sapeva. Di fatto se anche fosse così, sarebbe contenta di avere una cosa in comune con Chiara che è una ragazza altrettanto solare e che emana luce. Insomma, qualunque tipo di polemica è stata smorzata. Del resto anche Chiara Ferragni ha commentato dicendo che la scritta le sta d’incanto.