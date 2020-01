Guendalina Tavassi condivide con i fan la prima foto con la figlia Gaia dopo la pace (FOTO)

Guendalina Tavassi fa pace con la figlia Gaia e le due si immortalano sui social network per i fans

Guendalina Tavassi vuole condividere sui social network la prima foto con la figlia dopo che hanno fatto pace. Lei e sua figlia Gaia, infatti hanno un rapporto un po’ complicato. Ecco perchè, appena hanno fatto pace l’attrice ha voluto condividere subito questo evento sui social.

L’ex gieffina, ha pubblicato lo scatto in cui la figlia è seduta tra le sue gambe. La diciassettenne è molto spesso in contrasto con sua madre anche se in realtà, però di questo l’attrice non vuole parlare.

Vuol far comprendere piuttosto che tutto è superato e ogni momento che aveva creato tensione adesso sembra essere lasciato alle spalle. Probabilmente, si tratta delle diverse vedute che ci possono essere tra madre e figlia. (Continua dopo la foto)

Guendalina Tavassi e il rapporto con sua figlia Gaia

Con una frase in cui dice che non c’è altro da aggiungere o da spiegare, dice di amare sua figlia e che la diciassettenne è sempre stata un piccolo demone, inoltre che l’adolescenza però molto presto passerà.

Guendalina Tavassi, spiega che ha visto sua figlia scagliarsi molte volte contro la madre però alla fine, tutto si risolve. L’ultima discussione sarebbe avvenuta a novembre ed era talmente grave, che addirittura il padre Remo Nicolini ha dovuto intervenire anche sui social. Ogni cosa però adesso è superata.

Quindi la 34enne è riuscita a smorzare i toni senza dover per forza fare delle repliche alla ragazza. Si tratta soltanto di incomprensioni.

Un clima sereno grazie alla tolleranza di Guenda

A favorire questo clima di serenità è stato anche comportamento responsabile di Guendalina Tavassi. Infatti, Guendalina ha negato ed evitato di andare a parlare di quello che accadeva tra di loro in televisione. Infatti, l’adolescenza è un periodo particolare e le incomprensioni possono esserci.

Ecco perché invece di sfruttare i social oppure cercare di fare intromettere persone che vogliono soltanto visibilità, è meglio risolversi le cose in casa. In particolare, a tal riguardo l’attrice non ha mai voluto raccontare pubblicamente quello che è successo nel dettaglio perché era una cosa tra di loro e i panni sporchi, se vi sono, devono essere lavati in famiglia.

Finalmente quindi torna la pace in casa per la bella influencer e showgirl che ama sua figlia pazzamente, tanto che si è anche tatuata il suo nome sul braccio.