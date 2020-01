Rita Rusic Grande Fratello Vip, contro Enrico Silvestrin: “Tutto costruito dagli autori!”

Il rapporto misterioso tra Rita Rusic e Andrea Denver, casa del Grande Fratello Vip 4 in fibrillazione

Rita Rusic a Grande Fratello 4 vip pronta a far smuovere un po’ tutti gli equilibri se dovessero emergere i suoi segreti. A Live – Non è la D’urso, si parla un po’ di quello che è successo nella puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nel corso della trasmissione Enrico Silvestrin si dice un po’ contrario al rientro di Marini dopo i primi problemi dei giorni scorsi. L’ex gieffino spiega che nello scontro tra Rusic e Valeria Marini, in realtà c’è qualcosa di costruito.

Infatti, la produttrice cinematografica non commenta le sue rivali punto di vista fisico perché è una persona completamente differente. Invece, secondo lui l’ultima puntata del Gf è stata forzata come per far succedere qualcosa. Le dinamiche Valeria amiche non sono state fluide tra i personaggi. Far rientrare Valeria è stato un modo per scatenare uno scontro come forzato.

Miriana Trevisan, invece non è d’accordo su quanto dice l’opinionista, infatti secondo lei lo scontro potrebbe essere davvero molto forte. È chiaro che ci ha pensato anche Alfonso Signorini che altrimenti non avrebbe scelto di far entrare nella casa nuovamente la bella Valeriona.

Rita Rusic e il suo rapporto top secret con Denver

Di Rita Rusic si parla in merito al suo rapporto con Andrea Denver. Non si capisce bene cosa è successo tra loro perché potrebbe esserci una presunta relazione tra l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e il noto modello italiano.

Nella prima puntata del reality Rita e Andrea hanno mostrato un po’ di imbarazzo a trovarsi in casa. Poi Elisa De Panicis ha spiegato che lui è un po’ come se fosse il cagnolino della donna che lo tratta come vuole.

Questa cosa ovviamente, è stata più volte analizzata anche nel corso della trasmissione di Barbara D’Urso e all’interno di una busta Gold, c’è la verità su quello che è il rapporto tra i due. Cosa c’è davvero?

La finta indifferenza

Lei nel corso della trasmissione ha finto di non conoscerlo. Eppure, sembrerebbe che in realtà le cose stanno in maniera completamente diversa. Barbara D’Urso nella trasmissione spiega che è arrivato un WhatsApp da un utente misterioso che spiega tutto. Sebbene Rita Rusic in casa abbia fatto finta di niente però ci sono delle novità succulente.

Intanto, l’atmosfera è calda. Tra Valeria e Rita iniziano a volare le prime frecciatine e in generale, la stessa Rusic sta facendo emergere molto, nell’ultimo periodo, il suo carattere.