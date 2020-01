Striscia la Notizia mostra la caduta, l’umiliazione in diretta con la complicità di Gerry Scotti: Luigi di Maio nella botola [FOTO]

Il Movimento Cinque Stelle in picchiata

Come tutti ben sanno alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria ad avere la meglio sono stati i Partito Democratico alla prima e Forza Italia nella seconda. Il partito che ne è uscito con le ossa rotte è il Movimento Cinque Stelle che da un paio di anni a questa parte sta sgretolando ad ogni chiamata al voto.

Ma all’ex vicepremier Luigi Di Maio non è bastato dimettersi un paio di giorni prima alle elezioni per salvarsi la faccia. A evidenziarlo ci ha pensato Striscia la Notizia, il noto tg satirico di Antonio Ricci.

Striscia la Notizia tira le orecchie a Luigi Di Maio

L’ormai ex leader del Movimento Cinque Stelle, partito fondato dal comico genovese Peppe Grillo, in questi ultimi hanno è riuscito a farlo decollare da un oltre 30% a cifre che si avvicinano allo zero. E per questo motivo Luigi Di Maio è finito nel mirino di Striscia la Notizia che da tempo lo soprannomina ‘Gigino’.

Infatti, nell’appuntamento del tg satirico andato in onda su Canale 5 lunedì 27 gennaio 2020, dopo il voto alla Regionali, gli ha riservato un servizio al bacio. Grazie ad un accurato montaggio realizzato dai tecnici del programma, in modo abbastanza grottesco, in cui si vede l’ex vicepremier cadere nella celebre botola di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti nel preserale della rete ammiraglia Mediaset.

L’ex vicepremier cade nella botola di Gerry Scotti

In poche parole Striscia la Notizia ha bocciato con conseguente caduta a Luigi Di Maio. L’ex leader del Movimento Cinque Stelle è finito nella botola e la redazione del tg satirico di Antonio Ricci si è interrogato in questo modo.

Ma se le elezioni fossero un quiz televisivo, chi finirebbe nella botola di Gerry Scotti se non l’ex alleato di Matteo Salvini?. Ovviamente il servizio è diventato immediatamente virale sul web provocando delle reazioni contrastanti da parte degli internauti. Ecco la foto in questione: