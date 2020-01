Amici 19: Matteo Cogliandro e Nicolai Gorodiskii sono i due nuovi allievi, ma sui social scoppia la polemica

Matteo e Nicolai sono entrati nella scuola a poche settimane dal Serale, ma sui social è già scoppiata la polemica. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Matteo e Nicolai sono i nuovi ballerini

Negli ultimi giorni nella scuola di Amici 19 ci sono stati grandi cambiamenti. Nella puntata del sabato del 25 gennaio due concorrenti sono stati eliminati. Si tratta del cantante Skioffi e del ballerino di hip pop Ayoub. Per due concorrenti che se ne sono andati, però, altri due sono entrati nella scuola. Ora anche Nicolai (ballerino di danza classica) e Matteo (ballerino di moderno e contemporaneo) fanno parte della classe.

Matteo, in particolare, è stato scelto personalmente da Veronica Peparini a seguito dei casting organizzati nelle scorse settimane. L’insegnante di ballo non sentiva di essere rappresentata al 100% dai ballerini nella scuola e per questo ha deciso di far entrare Matteo in cui ripone grandi aspettative.

La polemica

I due nuovi ingressi nel programma a ridosso della fare Serale non sono piaciuti agli utenti social. Nella pagina Instagram ufficiale di Amici 19 sono arrivati commenti e critiche a non finire. Per molte persone il regolamento del talent non è chiaro e non è giusto. Ci sono ragazzi che sono nel programma da mesi e che meritano di andare al Serale e concludere il loro percorso. E ancora, per quale motivo vengono fatte delle eliminazioni e poi i ragazzi eliminati si sostituiscono dal momento che i posti per il Serale sono solamente 10?

Anche all’interno della classe ci sono stati molti dubbi. Federico non ha capito perché i professori continuino a cercare talenti fuori dal programma invece di aiutare a migliorare quelli che hanno scelto dai casting. Valentin non accetta che i professori abbiano un allievo nella scuola che li rappresenti perché poi sono gli stessi che giudicano tutte le prove. Secondo lui non è affatto giusto e crea preferenze e disparità.

Le prime parole di Matteo e Nacolai

Ovviamente, Nicolai e Matteo sono molto contenti di aver avuto la possibilità di entrare a far parte di Amici 19. Entrambi non se lo aspettavano ma sono carichi e pronti ad affrontare questa nuova esperienza. Nicolai ha già iniziato le lezioni con la maestra Celentano, la quale ha avuto qualche appunto da fargli, soprattutto sull’abbigliamento. Matteo ha ricevuto i complimenti degli altri ballerini. Ma che cosa succederà ai due nuovi allievi? Arriveranno al Serale a discapito di chi è nel talent da novembre? Voi che cosa ne pensate?