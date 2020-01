Gianmarco Onestini scrive una lettera d’amore: la reazione di Adara Molinero

La storia tra Gianmarco e Adara sta continuando a regalare forti emozioni. Lui ha deciso di scriverle una lettera d’amore. Ecco che cosa è successo in Spagna

Gianmarco e Adara di nuovo innamorati: la lettera d’amore dell’ex gieffino

In questo periodo Gianmarco Onestini è grande protagonista in Spagna. Aveva partecipato al Grande Fratello 16 in Italia e dopo qualche mese il Gran Hermano Vip 7 ha deciso di prenderlo come concorrente come “modello italiano”.

Nel reality ha conosciuto Adara Molinero e tra loro è nato qualcosa. Gianmarco ha confessato di essersi innamorato di lei quando è stato eliminato al televoto e poche settimane dopo anche lei ha lasciato il suo fidanzato perché si era innamorata di lui.

Al di fuori della Casa, però, le cose non andate bene. Ci sono stati litigi, incomprensioni, accuse reciproche. Per questo entrambi hanno accettato la proposta di partecipare ad un altro format spagnolo: El tiempo del descuento.

In questo nuovo reality Gianmarco e Adara si sono ritrovati ancora innamorati ma lei ha deciso di lasciare il programma per il figlio piccolo. Gianmarco, rimasto nel programma, ha scritto una lettera d’amore alla sua Adara, la quale non ha potuto non emozionarsi di fronte a certe parole.

Parole d’amore tra Gianmarco e Adara

Adara, nonostante abbia voluto tornare a casa da suo figlio, ha chiesto a Gianmarco di darle del tempo ma poi ha rivelato i suoi sentimenti. In studio, di fronte a Luca Onestini, fratello di Gianmarco, la modella ha detto di amarlo moltissimo.

Per questo motivo la lettera di Gianmarco l’ha colpita nel profondo. Il giovane è stato molto carino nel ricordare i momenti trascorsi insieme, quella pizza che li ha riempiti tutti di farina, i fazzoletti lasciati sul letto con il profumo di Adara, la prima volta che si sono sfiorati le mani e Gianmarco ha capito di essere innamorato di lei.

L’ex gieffino ha confessato di non aver dormito, di non aver mangiato, di non aver bevuto quando c’è stato quel periodo di lontananza tra loro. L’ex gieffino spera che Adara lo stia spettando e la reazione di lei ha dato la risposta.

Infatti, Adara è scoppiata a piangere dicendo che le tremava il petto dall’emozione e ha ribadito il suo amore per lui. Pare che questa volta la loro storia d’amore possa davvero iniziare. Voi che dite?

La reazione di Luca Onestini

In occasione della lettera d’amore di Gianmarco, Luca non era presente in studio ma poi ha commentato il tutto su Instagram. L’ex tronista ha detto di essere orgoglioso di avere un fratello così educato, profondo e sensibile e l’ha definito un “principe azzurro”.